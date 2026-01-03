Madura uhitili 'ljudi koji ne postoje'? Evo što znamo o misterioznom Delta Forceu

Navodno je venezuelanskog predsjednica Nicolasa Madura uhvatila elitna američka vojna jedinica Delta Force, prvi je to objavio američki CBS pozivaju se na američke dužnosnike kao izvor.

Delta Force smatra se ekvivalentom mornaričkog SEAL Teama 6, obučen je za protuterorizam i napade na važne ciljeve. Jedinica je izvela napad 2019. u kojem je ubijen Abu Bakr al-Baghdadi, vođa ISIS-a.

Sve o američkom napadu na Venezuelu i uhićenju Madura pratite UŽIVO OVDJE.

Videozapisi iz Caracasa koji kruže društvenim mrežama prikazuju nekoliko helikoptera kako lete iznad grada i pucaju na ciljeve. 160. pukovnija specijalnih operacija američke vojske rutinski podržava Delta Force i druge američke specijalne operacije u misijama visokog rizika.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da su venezuelski predsjednik Nicolás Maduro i njegova supruga "zarobljeni i odvezeni iz zemlje" u subotu rano ujutro, potvrđujući da su američke snage izvele "napad velikih razmjera", a eksplozije su zabilježene u Caracasu i drugdje.

Što je Delta Force?

Riječ je o jedinici čije postojanje američka vlada nikad nije službeno objavila. Identiteti pripadnika jedinice ne otkrivaju se i njihovo djelovanje općenito je najstroža tajna. Obučeni su za najopasnije zadatke kao što su likvidacija opasnih meta, oslobađanje talaca, rušenje teriorističkih mreža.

Kako navodi Britannica, Delta Force jedinica je koja je prvenstveno posvećena protuterorističkim operacijama.

Snage se nalaze pod operativnom kontrolom Zajedničkog zapovjedništva za specijalne operacije (JSOC), ali njima upravlja Zapovjedništvo za specijalne operacije vojske (USASOC).

Postojanje jedinice nikada nije potvrdila američka vlada; sva javna saznanja o njoj dolaze od bivših pripadnika.

Stacionirana je u Fort Braggu u Sjevernoj Karolini, Delta Force sastoji se od otprilike 2000 vojnika, od kojih je 300 do 400 "operatora".

Jurišne, zrakoplovne, birbene jedinice

Jedinica je podijeljena u sedam eskadrila - jurišne, zrakoplovne, tajne i eskadrile borbene potpore - medicinske, obavještajne...

Svaka eskadrila je podijeljena u tri čete.

Kako navodi Britannica, Delta Force prvenstveno regrutira svoje članove iz redova vojnih rendžera i specijalnih snaga. Uz izvrstan dosje, kandidati za jedinicu moraju imati najmanje 2,5 godine preostale službe i steći čin kaplara ili specijalista (ili njihov ekvivalent u drugim granama službe).

Kvalifikacija uključuje završetak cjelonoćnih tečajeva kopnene navigacije, mentalnu procjenu od strane odbora za ocjenjivanje i test izdržljivosti poznat kao "Dugi hod" - marš od 64 km s ruksakom od 20 kg koji se mora završiti u roku koji se drži u tajnosti. Otprilike 9 od 10 kandidata ne prođe proces odabira.

Špijunaža, gađanje, probijanje

Oni koji uspiju, prolaze kroz tečaj obuke koja pokriva gađanje, rušenje i probijanje, špijunažu i zaštitu rukovoditelja.

Ideja za Delta Force potekla je od pukovnika Charlesa Beckwitha, pripadnika Zelenih beretki i veterana Vijetnamskog rata koji je bio časnik u razmjeni u 22. pukovniji Specijalne zračne službe (SAS) britanske vojske.

Nakon povratka s tog zadatka, Beckwith je svojim nadređenima predstavio izvješće u kojem je istaknuo potrebu da SAD ima ekvivalent SAS-a. Visoki vladini i vojni dužnosnici u početku su se protivili stvaranju takve jedinice, jer bi to zahtijevalo organizacijske i metodološke promjene, ali porast terorizma doveo je do njihovog odobrenja 1975. godine. Nakon dvogodišnjeg razdoblja inkubacije, Delta Force su formalno osnovali Beckwith i pukovnik Thomas Henry 19. studenog 1977. godine.

Misije stroga tajna

Većina misija Delta Forcea je strogo klasificirana i možda nikada neće postati javno poznata, ali neke operacije su otkrivene. Jedna od najpoznatijih bila je ujedno i jedna od najkatastrofalnijih. Operacija Orlova kandža u travnju 1980. bio je pokušaj rješavanja krize s taocima u Iranu ponovnim preuzimanjem zarobljenog američkog veleposlanstva u Teheranu. Dva od osam helikoptera prizemljena su zbog mehaničkih problema prije operacije, treći se pokvario na licu mjesta, a četvrti se sudario s pomoćnim zrakoplovom, usmrtivši osam sudionika misije. Misija je prekinuta, a tijela poginulih operativaca, nakon što su ostavljena, kasnije su zarobili iranski revolucionari i prikazali na televiziji. Neuspjeh misije rezultirao je osnivanjem 160. zrakoplovne pukovnije za specijalne operacije, namjenske zrakoplovne jedinice za specijalne misije.

Više o jedinici pročitajte OVDJE.

Razvoj događaja uživo pratite OVDJE.

