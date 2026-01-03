Maduro uhvaćen, stižu reakcije na američki napad: 'Ovo je kršenje teritorijalnog integriteta zemlje!'

Predsjednik SAD-a Donald Trump u subotu ujutro je najavio da je u okviru "velike vojne operacije" u Venezueli uhvaćen venezuelanski predsjednik Nicolás Maduro i njegova supruga Cilia Flores, te da su oboje prebačeni iz zemlje. Trump je vijest objavio na društvenoj mreži Truth social.

Još nije poznato gdje se Maduro i njegova supruga nalaze te kod kakvim su pravnim statusom. Bijela kuća i Pentagon zasad nisu dali dodatne službene detalje o području, pravnoj osnovi ili daljnjim planovima operacije. Konferencija za medije predviđena je u 11 sati po lokalnom vremenu (17 sati po hrvatskom vremenu) pa se više informacija očekuje tijekom dana.

Tijek događaja u Venezueli pratite UŽIVO.

Vojne akcije u Venezueli

Izvještaji iz Venezuele govore o glasnim eksplozijama i niskoletećim vojnim avionima iznad glavnog grada Caracasa i okolnih regija rano ujutro, što su mnogi promatrači povezali s američkom vojnom intervencijom. Venezuelansko ministarstvo obrane i vladajsko vodstvo osudili su udare kao "vojnu agresiju“ i povredu suvereniteta zemlje.

Venezuelanska vlada objavila je izvanredno stanje i pozvala građane "na ulice", a tvrdnje SAD-a odbacila nazivajući ih pokušajem imperijalističkog nadiranja u zemlju s velikim prirodnim resursima.

Prve reakcije

Kolumbijski predsjednik Gustavo Petro javno je reagirao na eksplozije i američke udare, nazivajući ih “bombardiranjem” i pozvao na hitnu sjednicu Ujedinjenih naroda i Organizacije američkih država da se razmotri situacija.

"Kolumbija potvrđuje svoju bezuvjetnu predanost načelima sadržanima u Povelji Ujedinjenih naroda, posebno poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta država, zabrani upotrebe sile ili prijetnje silom te mirnom rješavanju međunarodnih sporova", rekao je Petro.

Dodao je da će njegova zemlja "zauzeti stav usmjeren na očuvanje regionalnog mira i hitno pozvao na deeskalaciju, pozivajući sve uključene strane da se suzdrže od akcija koje produbljuju sukob te da daju prioritet dijalogu i diplomatskim kanalima.

Predsjednik je dodao da je vlada poduzela mjere kako bi "zaštitila civilno stanovništvo" i "očuvala stabilnost na granici s Venezuelom.

Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel opisao je udare kao “kriminalni napad” od strane SAD-a i zatražio hitnu međunarodnu osudu: "Kuba osuđuje i zahtijeva hitnu reakciju međunarodne zajednice protiv kriminalnog napada SAD-a na Venezuelu".

Iransko ministarstvo vanjskih poslova reklo je da "oštro osuđuje američki vojni napad na Venezuelu i flagrantno kršenje nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje".

Posljednja poruka ministra obrane?

Ministar obrane Venezuele Vladimir Padrino López objavio je na društvenim mrežama da je vojska raspoređena diljem zemlje i pozvao na jedinstveni otpor suočen s, kako je rekao, "najgorom agresijom" ikad usmjerenom protiv Venezuele. Naveo je da će sve oružane snage biti raspoređene prema "naredbama Madura", ne komentirajući da je predsjednik moguće zarobljen.

"Napali su nas, ali nas neće slomiti. Formirat ćemo neuništivi zid otpora. Naš poziv je mir, ali naša baština je borba za slobodu", rekao je ministar obrane,a građane pozvao na smirenost i jedinstvo. Upozorio je na opasnost od anarhije i nereda: "Ne smijemo podleći panici koju neprijatelj pokušava izazvati."

Prema nekim informacijama, rezidencija ministra obrane navodno je pogođena u američkom zračnom napadu na tu zemlju. Potom su se pojavile oprečne informacije o njegovom stanju. Prema nekima, ubijen je, a prema drugima, dobro je i na sigurnom.

Višemjesečne tenzije

Odnos između Washingtona i Carakasa bio je napet mjesecima. Trumpova administracija optuživala je Madura za povezanost s narko-trgovinom i označavala ga kao prijetnju nacionalnoj sigurnosti SAD-a, a američka vlada je u više navrata udvostručila nagradu za informacije koje bi dovele do njegove uhićenja na 50 milijuna dolara.

Maduro je još ranije optuživao SAD za pokušaje potkopavanja njegove vlasti, uključujući navodne intervencije i planove za rušenje režima, a vlasti Venezuele često su govorile o "agresivnim akcijama" SAD-a u regiji.

S druge strane, u posljednjim izjavama prije incidenta, Maduro je tvrdio da je njegova vlada otvorena za pregovore s Washingtonom o suradnji u borbi protiv trgovine drogom i drugim pitanjima, ali je odbio komentirati američke optužbe o vojnim udarima pod vodstvom CIA-e.

'Na meti' od prvog mandata

Predsjednik Trump od svog prvog mandata u Bijeloj kući ima namjeru svrgnuti Madura.

Trumpova administracija je 2019. stala iza Juana Guaidoa, oporbenog političara koji je pokušao svrgnuti Madura u neuspjelom puču. Maduro i neki visoki venezuelski dužnosnici optuženi su sljedeće godine na američkom sudu za trgovinu drogom i korupciju.

Bivši vozač autobusa, Maduro se uzdigao kroz redove Hugo Chavezove socijalističke stranke i preuzeo je vlast kao njegov osobno odabrani nasljednik nakon izbora održanih nakon Chavezove smrti 2013. godine.

Madura su organizacije za promatranje izbora i venezuelska oporba naširoko optužile za namještanje sljedeća dva izbora kako bi ostao na vlasti.