Hoteli, putovanja, stanarine...: Imaju plaće i 4000 €, a još nas dodatno koštaju 1,3 milijuna!

Primaju saborske plaće do 4000 eura, ali saborski zastupnici dodatno su koštali još 1,297.605 eura.

Najviše troškova imao je HDZ-ov Andro Krstulović Opara – više od 30 tisuća eura. Iza njega su Ivan Račan iz SDP-a i još jedan HDZ-ovac Marko Pavić, koji su građane koštali više od 20 tisuća eura. Sva trojica su u saborskim tijelima koja zahtijevaju puno putovanja.

Opara ima i troškove putovanja iz Splita i stana u Zagrebu.

Kaže nam: "Oni koji rade poslove, a ja ih radim, naravno da moraju potrošiti, osobito kada predstavljaju Hrvatsku i Sabor u zemljama Europske unije."

Zastupnici koji putuju dobivaju i dnevnice (42.524,38 eura), Sabor plaća hotele (102.772,40 eura) i avionske karte (144.605,15 eura). A najviše su koštale za SDP-ova Račana.

"Što se tiče letova, kada god sam mogao, išao sam niskobudžetno. Ponuđena budu dva ili tri hotela – jedan jeftin i dva skuplja – i uvijek odaberem najjeftiniji", rekao nam je Račan.

Neki nisu potrošili ni euro

Ima i onih koji nisu potrošili ni euro. Među njima je šest HDZ-ovaca, polovica kluba Možemo nije imala nikakve troškove, Siniša Hajdaš Dončić jedini je predsjednik stranke koji nije potrošio ni centa, bez troškova bili su i Milorad Pupovac, Anka Mrak Taritaš, čelnik Svete Nedelje Dario Zurovec te nezavisni Josip Jurčević.

Mislav Herman (HDZ) rekao nam je: "Svoju dužnost obavljam pro bono jer sam zaposlen na fakultetu. Ali sam i zagrebački zastupnik, ne koristim putne troškove. Začudilo me kad ste mi rekli brojku, mislio sam da je vas više."

Najviši trošak je za stanarinu – to pravo koristi više od 71 zastupnika, a većina dobiva puni iznos od 7150 eura, kao i režije.

Za one koji nisu iz Zagreba porezni obveznici plaćaju i prijevoz i cestarinu.

Ivica Kukavica (DP) kaže: „Moja obitelj živi u Imotskom i ja koristim prilike kad nema zasjedanja Sabora da živim s obitelji u Imotskom.“

Iako imaju pravo i na javni prijevoz, ali tu je mogućnost koristilo samo 20 od 151 zastupnika. Nije svima zgodno tako doći do Zagreba.

Ante Kujundžić iz Mosta kaže da je to više „literarna, nego stvarna opcija“. Zastupnici dobivaju i 132 eura mjesečno za naknadu za odvojeni život od obitelji, oko koje je ranije bilo zlouporaba. S tom namjenom lani je isplaćeno oko 95 tisuća eura.

POGLEDAJTE VIDEO Šef porezne otkrio hoće li biti milosti prema onima koji 'kaskaju' s fiskalizacijom