Od danas banke nude novi paket usluga: Evo što morate napraviti za besplatan račun

Prvi je radni dan nove godine i od danas građani mogu u bankama podnijeti zahtjev za aktivaciju računa za redovna primanja s besplatnim paketom usluga.

Prema novom Zakonu o usporedivosti naknada uključuje uz ostalo - otvaranje, vođenje i zatvaranje računa, zatim polaganje i podizanje gotovog novca na šalteru ili bankomatu, kao i izdavanje debitne kartice.

Uz to, banke će u paket uključiti i korištenje jedne elektroničke usluge - internetskog ili mobilnog bankarstva, a prema informacijama koje imamo, sve su banke kao dio besplatnog paketa odabrale internet bankarstvo. Svi građani koji žele aktivirati besplatne usluge moraju osobno posjetiti poslovnice svojih banaka.

Građani zadovoljni

"Ne želim plaćati banci više nego što trebam plaćati", odgovorio je Martin iz Zagreba kada smo ga upitali zašto je odabrao besplatnu opciju vođenja računa.

"Čini mi se dobro, da se naknade malo smanje. Razmislit ću hoću li i ja otvoriti besplatni račun", rekao je Stjepan iz Zagreba i dodao da trenutačno vođenje računa plaća oko 11 eura mjesečno.