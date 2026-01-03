FREEMAIL
'VODI SE BITKA' /

Ipak ništa od plovećeg spomenika: Doznajemo sudbinu broda Tijat

Dvije i pol godine nakon što ga je Šibensko-kninska županija otkupila od Jadrolinije jer su ljubitelji peticijom tražili da ne otplovi u rezalište, legendarni brod Tijat ipak neće postati ploveći spomenik.

Do sada je u sanaciju oštećenja i remont uloženo nekoliko stotina tisuća eura, no Županija ga je odlučila prodati jer je njegova obnova preskupa. Više pogledajte u prilogu Nikoline Radić.

 

3.1.2026.
10:11
RTL Danas
TijatBrod
