Ipak ništa od plovećeg spomenika: Doznajemo sudbinu broda Tijat

'VODI SE BITKA' /

Dvije i pol godine nakon što ga je Šibensko-kninska županija otkupila od Jadrolinije jer su ljubitelji peticijom tražili da ne otplovi u rezalište, legendarni brod Tijat ipak neće postati ploveći spomenik.

Do sada je u sanaciju oštećenja i remont uloženo nekoliko stotina tisuća eura, no Županija ga je odlučila prodati jer je njegova obnova preskupa. Više pogledajte u prilogu Nikoline Radić.