IDE UDARNI VIKEND /

Neke stvari ne treba preskakati, iskusni serviser objašnjava kako odabrati skije

I Hrvati se pripremaju za snijeg i led, pred nama je udarni tjedan skijaške sezone. 

Ski stručnjaci upozoravaju da od sljedećeg tjedna slijede veliki minusi - što na stazi može biti jako opasno.

Kako se dobro pripremiti, za RTL Danas savjetovao je stručnjak za skijašku opremu Stipe Rosića. 

"Svi skijaši znaju da bez dobro servisirane skijaške opreme nema ni dobrog skijanja. Dakle, obveza je sedam do 15 dana prije puta donijeti skije u servis. U Hrvatskoj je to puno jeftinije nego vani. Treba servisirati i opremu za djecu", kaže Rosić.

2.1.2026.
18:59
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
