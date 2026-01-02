Neke stvari ne treba preskakati, iskusni serviser objašnjava kako odabrati skije

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

I Hrvati se pripremaju za snijeg i led, pred nama je udarni tjedan skijaške sezone.

Ski stručnjaci upozoravaju da od sljedećeg tjedna slijede veliki minusi - što na stazi može biti jako opasno.

Kako se dobro pripremiti, za RTL Danas savjetovao je stručnjak za skijašku opremu Stipe Rosića.

"Svi skijaši znaju da bez dobro servisirane skijaške opreme nema ni dobrog skijanja. Dakle, obveza je sedam do 15 dana prije puta donijeti skije u servis. U Hrvatskoj je to puno jeftinije nego vani. Treba servisirati i opremu za djecu", kaže Rosić.