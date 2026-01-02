Siniša je 26 puta pokušao baciti cigarete: Psiholozi otkrivaju zašto pucaju novogodišnje odluke!

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ZAŠTO NE IDE? /

Nova godina – nove odluke. Ili, točnije, nove odluke koje traju do… prve kave, prve cigarete ili prvog kolača.

Siniša iz Zagreba ove je godine po 26. put odlučio prestati pušiti. Odluka je bila čvrsta, stav ozbiljan, a motivacija na vrhuncu – sve dok nije shvatio da mu fale cigarete. I

Teretane u siječnju pucaju po šavovima, a treneri već znaju scenarij: prva dva tjedna svi dolaze pet puta tjedno, treći tjedan još tri puta, a četvrti… dolaze samo uspomene na njih.

Hrvati žele bolji posao, veće plaće, ravnotežu između posla i života, zdravu prehranu, redovite treninge i vjerojatno osobnog trenera koji će ih izvući iz kreveta u šest ujutro.

Psiholozi kažu da najčešće sve promjene odradimo – u glavi. Tamo treniramo, zdravo jedemo, rano liježemo i živimo svoj najbolji život. U stvarnosti? U stvarnosti tražimo gdje su nam ostale cigarete.

Zaključak? Tajna uspjeha možda i nije u velikim odlukama na Silvestrovo, nego u malim koracima – svakog dana. Ili barem u tome da se ne čudimo kad već sredinom siječnja ponovno jedemo kolače i obećajemo si: “Dobro, ali od ponedjeljka stvarno.” Više pogledajte u prilogu