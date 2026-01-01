Maša je zbog petardi pretrčala četiri kilometra, spas je pronašla u hotelu: 'Sve se odigralo u par sekundi'

Mnogima je sinoć bila najluđa noć u godini, no za životinje i najstrašnija. Petarde i vatrometi izazvali su strah, paniku, a u nekim slučajevima i kobne posljedice. Brojni su psi u panici pobjegli od svojih vlasnika tražeći zaklon od pucnjave, a kujica Maša spas je pronašla u najpoznatijem zagrebačkom hotelu.

Dok su u srijedu navečer sve ljudske oči bile uprte u nebo, životinjske su panično tražile mjesto za sakrit se. Pa tako i Maša koja se pucnjave preplašila pa pobjegla iz dvorišta.

"To se sve odigralo u par sekundi, došli smo gore i nakon 3 minute shvatili da je nema. Ona se stalno vrzma oko nas. I panika, došli smo u dvorište i gledali, nije nam bilo jasno gdje je mogla izaći", kaže Doris Krpan iz Zagreba.

Pronašla je izlaz i u strahu krenula bježati – čak četiri kilometra. Nakon više od tri sata, sigurno utočište pronašla je u hotelu u centru grada.

"Super jedna žena, čistačica i neki gospodin fini mladi čovjek su se pobrinuli za nju. Dali su joj malo odojka da proba, nije prihvatila. Došli smo doma, pregledao sam je", kaže Marko Debak iz Zagreba.

Na sebi ima nekoliko ogrebotina, ali bit će dobro. Marko i Doris pronašli su je putem Facebook grupe koja je sinoć, ali već danima, prepuna objava o nestalim psima. Svi bježe iz istog razloga. Kad petarda pukne oni to čuju višestruko jače nego ljudi. A onda proradi strah.

'Kad krene pucnjava sumanuto krenu bježati'

"Ima puno različitih slučajeva. Neki se zavuku kod nekoga u dvorište, sakriju u garažu i slično. A neki nažalost sumanuto trče po gradskim ulicama i jednostavno traže neko utočište gdje da se sakriju i sigurno mjesto", kaže Darko Ozmec, voditelj terenske službe hvatača Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba.

Osim Dumovca koji svakodnevno u vrijeme blagdana pronađe 10-ak pasa, puno posla ovih dana imaju i veterinarske ambulante.

"Simptomi stresa koji se jave kod pucnjave su povraćanje, proljev, velika uznemirenost, životinja se trese, zavlači u kut, a nažalost mogu uzrokovati i smrtni ishod", kaže veterinar Branimir Rebselj.

A barem troje ih ugine svako godine, samo iz ove ambulante. Ne postoji statistika za cijelu zemlju, ali svaki izgubljeni život, svi ljubitelji životinja znaju, previše je.

"Mi trpimo strahove i neprospavane noći zbog psa koji ne želi jest, pit, izaći van, ne može obavit nuždu, to je strašno, to traje cijeli mjesec", kaže Doris.

"Moj prethodni pas 2018. na novu godinu je doživjela srčani infarkt i umrla na licu mjesta tako da imamo baš stresnu situaciju i nije jedini pas iz našeg okruženja takvo nešto ili da su gazde doživjeli da im pas ugine na novu godinu", kaže Marko.

Veterinari apeliraju na vlasnike da se na vrijeme konzultiraju o lijekovima za smirenje, a iz Dumovca mole da novogodišnju noć provedu u zatvorenom sa svojim četveronožnim članom obitelji. I nisu psi jedini kojima Nova godina - ostavlja traume.

"Od srna, lisica, tu su i ptice, pogotovo ptice grabljivice koje obitavaju ovdje u gradu. Kad krene pucnjava one isto sumanuto krenu bježati ozlijede krila, padnu na cestu. I divljač isto krenu sumanuto trčati", kaže Ozmec.

Zato i iz udruge Prijatelji životinja, ali i svi oni koji vole životinje nadaju da će bučna pirotehnika biti zabranjena jer i ovih šest dana kada je dopuštena, njima je previše.