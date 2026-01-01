Vučić dobio 23 dana 'zraka': Stručnjak otkriva tko bi mogao kupiti srpsku naftnu kompaniju

Iz SAD-a je stiglo zeleno svjetlo, hrvatski Janaf ponovno može slati naftu prema srpskoj rafineriji Pančevo.

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić na Staru godinu javio je da će, u slučaju dobre vijesti, recitirati Puškinovog Onjegina dok piše Tatjani – i to na ruskom.

"Da se narod zabavi, da mi se smiju ljudi… toliko ću sretan da budem… a pjevanje ću da ostavim Dačiću", rekao je.

Najbrža opcija je kupovina nafte iz skladišta u Omišlju. U slučaju nabavke na Mediteranu, transport do Krka trajat će nekoliko dana – kaže član Uprave Janafa Vladislav Veselica koji je radio na dobivanju licence.

"Ja to očekujem u idućim danima. Mi sigurno možemo jedan tanker transportirati. Jedan tanker ne može riješiti opskrbu dugoročno, ali može u okolnostima zime i iz humanitarnih razloga osigurati kvalitetnu opskrbu", naveo je.

NIS je trebao prodati 56 posto ruskog Rosnjeftovog vlasništva. Zbog toga se i našao pod sankcijama. Iako su najavljene u siječnju, srpska vlast nije reagirala, a Vučić je na zgražanje domaće javnosti priznao da je Rusima popuštao i tako ugrozio opskrbu vlastite zemlje. Američki ured za sankcije dozvolu za transport nafte dao je na samo 23 dana.

Vučić: 'Dobivamo zrak'

Vučić je naveo: "Očekujem punu normalizaciju tamo 17., 18. ili 19. siječnja, upravo pred isticanje tog roka. A onda se nadam da će u međuvremenu Rusi i Mađari taj svoj posao da završe. Ali dobivamo zrak i dobivamo priliku da građani mogu da budu mirni i da neće biti nikakvih problema u snabdijevanju."

Veselica komentira što ako se ne nađe kupac: "O tom scenariju ne želim razmišljati, odlučit će američka administracija. Vjerujem da bi oboje predali zahtjeve za novu licencu."

Gubici zbog sankcijama u milijunima

Ovo je osma licenca kojom se NIS, a onda i Janaf spašava od sankcija. Hrvatski transporter na prijevozu nafte do Pančeva zarađuje trećinu ukupnih prihoda od transporta. Zbog sankcija Janaf je ove godine izgubio između 16 i 18 milijuna eura. Licencama je ipak spašeno više od 25 milijuna.

Stručnjak za naftu Davor Štern komentira: "Ja mislim da bi to trebao imati MOL jer ima najviše interesa, regionalno je spreman za širenje. Pitanje je samo cijene – svaka kompanija ima svoje mogućnosti i pitanje je koliko treba prodati i po kojoj cijeni."

MOL rafinerije i petrokemije ima u Mađarskoj, Slovačkoj i Hrvatskoj. Osim u tim zemljama imaju crpke još i u Češkoj, Rumunjskoj, Sloveniji, BiH, Austriji, Srbiji i Poljskoj – preko 2400 prodajnih mjesta.

U slučaju da se prodaja ruskog udjela ne zaključi u iduća 23 dana, slijedi nova neizvjesnost za NIS i manja zarada za hrvatski Janaf.