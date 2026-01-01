FREEMAIL
RTG 2025.

Od superizborne godine do Pernarovog filma za odrasle: Ovo je Direktov pregled godine

Ove godine smo doznali da u Hrvatskoj postoji glazbenik čije pjesme želi čuti pola milijuna ljudi. Doznali smo da najpoznatiji muzej na svijetu ima najgluplju lozinku na svijetu. Da je moguće oživjeti životinje koje odavno ne postoje. Da Tokio više nije grad s najviše stanovnika, i da se može smršaviti pomoću tablete. Od požara u Vjesniku do Katie Perry u svemiru. Ovo je Direktov pregled godine. 

1.1.2026.
22:50
Darinka Trgo
2025VjesnikIvan PernarRtg Dana
