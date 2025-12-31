Thompson želi rušiti vlast, ali ima veliki problem: 'Evo zašto bi prošao gore od kuma Škore'

Prvo je ljetos napunio Hipodrom pa u subotu i Arenu. A nakon što mu je zbog spornog pozdrava zabranjen treći veliki koncert ove godine u Zagrebu, Marko Perković Thompson kreće u otvoreni rat protiv gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

Najavljuje kaznenu prijavu i poručuje da ekstremnu ljevičarsku sektu i ostatke jugokomunista, treba srušiti. Na redovnim ili izvanrednim izborima.

"Pozivam sve koji se ne slažu sa ovom vlasti koja donosi ovakve odluke da se tome treba protiviti. Ali demokratskim putem. Putem izbora", poručio je Thompson.

Hoće li se Thompson kandidirati?

A hoće li na tim izborima biti i sam Thompson? Je li iz glazbene Arene, najavio ulazak u političku, evo što o svemu kaže naš panel političkih analitičara.

"On je već ušao u političku arenu. Naravno ne kroz legalne institucije političkog sustava, ali sa svojim porukama u javnosti", smatra Ivan Rimac, redoviti profesor na zagrebačkom Pravnom fakultetu.

"To je tizer jer u principu puno mu bolje ide prodaja ulaznica koje mu prodaju političari, a on pjeva i zarađuje. Tako da pravila igre se mijenjaju kad uđete u političku arenu. Kao i u svemu drugome, čim uđete u neku drugu igru - igrate pod tim pravilima", kazao je Krešimir Macan, komunikacijski stručnjak.

Slava i politika

Da politika ima druga pravila - zna i Thompsonom kum Miroslav Škoro. Popularni pjevač prvo se kandidirao za predsjednika države pa onda i za gradonačelnika Zagreba i na kraju ostao korak prekratak. A imao je iza sebe jaku političku organizaciju - Domovinski pokret.

"Ako želi se okušati i iskoristiti tu svoju slavu u politici M.P.Thompson bi morao i on pokrenuti stvaranje nekog organizacijskog aparata koji će mu iznijeti taj njegov politički angažman, zasad toga nema, ako to počne raditi misli onda ćemo moći reći da ozbiljno misli se angažirati u politici", kaže Jakov Žižić, politolog s Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Stvaranje Domovinskog pokreta 2.0 sigurno ne bi oduševilo HDZ koji je u ovom trenutku Thompsonov saveznik. No sve se to može lako promijeniti.

"Izgleda da i HDZ ima političke koristi od njegovog djelovanja, ali pitanje je dokad će to biti tako. U ovom trenutku predstavlja izvjesni pritisak na gradonačelnika Tomaševića, ali ujedno za one koji politički obrazovani mora svakako štetiti ugledu premijera i HDZ-a", kaže profesor Rimac.

Thompson bi prošao gore od Škore

Ipak, kad bi do angažmana došlo - bi li mu pola milijuna ljudi s Hipodroma dalo svoj glas? Popularne pjesme dobra su podloga, ali za politički uspjeh potrebna su dobra komunikacija, karizma i jasne poruke - i zbog toga bi Thompson prošao lošije od kuma Miroslava Škore, prognozira analitičar Macan.

"Vidimo i sami da jako bira kad će nastupati, govori u vrlo kontroliranim uvjetima, u politici to baš i ne možete. Morate krenuti, morate se izložiti i onda vam otvaraju sve živo i kad pogledate unatrag ovu cijelu njegovu povijest kontroverznu - teško da je to dobra podloga za nekakvu širu karijeru", rekao je Macan.

Za one koji ne znaju - Thompson je u mladosti podržavao i pjevao HSP-u pa onda navodno primio pola milijuna eura od Sanaderovog HDZ-a da ne pjeva nikome. Sada nakon zabrane koncerta Thompson iz Arene poručuje "Bit će još dana, bit će megdana".

Kada i gdje će na politički megdan - zasad nije precizirao.