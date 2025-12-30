Vedrana Rudan o zabrani Thompsonovog koncerta: 'Neka tromjesečni heroj pjeva gdje hoće...'

Usred kontroverzi koje su nastale nakon što je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević zabranio drugi planirani koncert Marka Perkovića Thompsona (59) u Areni Zagreb 28. prosinca, kao i nakon poteza sinjskog gradonačelnika Mire Bulja, koji je na Badnjak spriječio nastup romskog orkestra s javne površine, spisateljica Vedrana Rudan (76) ironično se osvrnula na ove događaje u svojoj najnovijoj kolumni pod naslovom „Tko to tamo pjeva“ koju prenosimo u cijelosti.

"Ne razumijem ovaj cirkus oko zabrana pjevanja. Ako se ljudi neće radovati oko Božića i slaviti mir i dobro, kad će? Treba ipak biti oprezan. Vidite Slovence. Oni poštuju pjesmu, ali samo kad pjesma nije 'buka'. Zato su donijeli fenomenalnu odluku koja istovremeno širi mir i dobro i štiti uši. Ljubljanski gradonačelnik, Srbin, očistio je grad od ciganarije. Nema ti Slovenca do Srbina", započela je.

Foto: Goran Kovacic/pixsell

"Slovenci su oduševljeno napravili desant na centar Ljubljane pa udri rastezati čistokrvne slovenske harmonike. Je*iga, uvijek se svaka fešta nekako mora zasrati. Na svoje sam oči vidjela Slovenca kako puše u trubu. Umjesto da ga kolege i publika umlate, pljeskali su i njemu. Koji je to ku*ac? Zašto Janez smije sliniti u cigansku trubu, a Cigani ne? U Hrvatskoj postoji grad Sinj, gradonačelnik se zove Bulj, tvrdi da je heroj Domovinskog rata", nastavila je Vedrana.

'Treba mu povećati mirovinu'

"Vjerujem mu. Tko god baci pogled na njega briše glavom bez obzira. I on je protiv 'buke', vjerojatno je Slovenac pa je zato Cigane potjerao iz Sinja. Ili su, što je vjerojatnije, sami pobjegli. Bulj je i u ovom ratu iskoristio svoje fizičke predispozicije. Treba mu povećati mirovinu i unaprijediti ga u general bojnika kad nas napadnu Rusi. Je*eš dronove i atomsku bombu. Da Ukrajina ima Bulja Rusija bi bila prah i pepeo. A oni Cigani iz Sinja, us*ani od Bulja do pakla, trubili su u Splitu i rekli da ne mrze sve što je hrvatsko nego su Sinj napali zbog 'bakšiša'. Da, baš mi ide na ku*ac ovo zabranjivanje Šmajsera. Neka tromjesečni heroj Domovinskog rata pjeva gdje hoće. Kad mu je Evropa zalupila vrata neka mu Domovina širi noge. Ako nećemo dozvoliti da nas heroj je*e kome ćemo dati? Ciganima? Srbima? Slovencima?"

"Zagreb je glavni grad Hrvatske. U njemu bi Šmajserče trebalo pjevati svaki dan, praznikom ujutro i navečer. Tko ne sluša Šmajsera ustaškom kamom mu prerezati vrat. Gradonačelnika Zagreba umlatiti batom. Dječicu koja pobjegnu sa koncerta... Da ne idem u ustaške detalje. I to bi bilo to. Ja sam protiv podjela i protiv cigana i za mir i dobro i za Dom spremna i za Lijepu Našu. Čujte me", poručila je na svom blogu.

