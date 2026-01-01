Teške boje na Stamford Bridgeu: Gdje je točno puknulo između Enza i uprave kluba?

KRIZA CHELSEAJA /

Nova godina burno je počela u londonskom velikanu Chelseaju. Trener Enzo Maresca jutros je dobio otkaz nakon što se prije dva dana sukobio s upravom kluba uslijed krize i samo jedne pobjede u zadnjih sedam utakmica. Talijanu je presudio remi prije dva dana kada je na Stamford Bridgeu igrao samo 2:2 protiv Bournemoutha, a nakon utakmice pale su teške riječi u razgovoru s klupskom upravom.