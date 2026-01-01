FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RIJEDAK ISTUP /

Ante Rebić progovorio: 'Jasno da to mora bolje. Mlađi ne traže savjete...'

Ante Rebić progovorio: 'Jasno da to mora bolje. Mlađi ne traže savjete...'
×
Foto: Luka Kolanovic/imago Sportfotodienst/profimedia

Ante Rebić obratio se javnosti u svom rijetkom intervjuu

1.1.2026.
15:45
M.G.
Luka Kolanovic/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ante Rebić, bivši hrvatski reprezentativac, koji je ljetos potpisao za Hajduk, dao je intervju za Hajduk Digital TV, u kojemu je govorio o brojnim temama povezanim sa splitskim klubom.

"Za sada je sve ok, zadovoljan sam, lijepo su me primili suigrači i svi u Hajduku. Već sam se adaptirao, nije bilo teško jer sam došao doma. Istina, nisam nikad do sada igrao u Hajduku, ali za sada je lijepo", izjavio je na početku.

Rebićevi dojmovi o nedavno završenoj polusezoni, na kraju koje je Hajduk druga momčad na tablici SHNL-a, s bodom manje od Dinama, su sljedeći:

"Od sedamnaest utakmica kiksali smo u njih sedam, to je praktički svaka druga. Jasno je da to mora bolje".

Potom je podijelio svoj dojam o mlađim suigračima.

"Ovi mlađi ne traže baš savjete, ali vidim da prate moj način rada jer su vidjeli da uz rad dolaze i rezultati. Vidim kod njih određene pomake od kad sam došao u odnosu na danas. Svlačionica Hajduka je raznolika, ima nas iskusnijih igrača, dosta mladih, a i karakterno smo dosta različiti. Ali nadopunjujemo se dobro i sve to funkcionira", otkrio je.

Osvrnuo se i na ciljeve u nadolazećem razdoblju.

"Nisam još ostvario zacrtane ciljeve, ali za sada je to da sam fit, spreman i na raspolaganju treneru kako bih svojim primjerom pomogao momčadi i mladim suigračima u Hajduku. Da vodimo Hajduk prema naprijed. Glavni cilj je ostati što duže zdrav i bez ozljeda, to je prvi i glavni cilj. Na početku sezone me ozljeda udaljila s terena, pa bih to želio izbjeći u nastavku. Kolektivni cilj je da što duže izdržimo utrku s Dinamom i da na kraju pokušamo osvojiti prvenstvo, što svi očekuju", poručio je.

Rebiću uggovor s Hajdukom istječe na kraju ove sezone, a prema Transfermaktu njegova vrijednost iznosi 750 tisuća eura.

POGLEDAJTE VIDEO: Barakude bruse formu: 'Mislim da na kraju zadovoljni možemo otići kući'

Ante RebićHajdukIntervju
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
RIJEDAK ISTUP /
Ante Rebić progovorio: 'Jasno da to mora bolje. Mlađi ne traže savjete...'