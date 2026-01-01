Ante Rebić progovorio: 'Jasno da to mora bolje. Mlađi ne traže savjete...'

Ante Rebić, bivši hrvatski reprezentativac, koji je ljetos potpisao za Hajduk, dao je intervju za Hajduk Digital TV, u kojemu je govorio o brojnim temama povezanim sa splitskim klubom.

"Za sada je sve ok, zadovoljan sam, lijepo su me primili suigrači i svi u Hajduku. Već sam se adaptirao, nije bilo teško jer sam došao doma. Istina, nisam nikad do sada igrao u Hajduku, ali za sada je lijepo", izjavio je na početku.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Rebićevi dojmovi o nedavno završenoj polusezoni, na kraju koje je Hajduk druga momčad na tablici SHNL-a, s bodom manje od Dinama, su sljedeći:

"Od sedamnaest utakmica kiksali smo u njih sedam, to je praktički svaka druga. Jasno je da to mora bolje".

Potom je podijelio svoj dojam o mlađim suigračima.

"Ovi mlađi ne traže baš savjete, ali vidim da prate moj način rada jer su vidjeli da uz rad dolaze i rezultati. Vidim kod njih određene pomake od kad sam došao u odnosu na danas. Svlačionica Hajduka je raznolika, ima nas iskusnijih igrača, dosta mladih, a i karakterno smo dosta različiti. Ali nadopunjujemo se dobro i sve to funkcionira", otkrio je.

Osvrnuo se i na ciljeve u nadolazećem razdoblju.

"Nisam još ostvario zacrtane ciljeve, ali za sada je to da sam fit, spreman i na raspolaganju treneru kako bih svojim primjerom pomogao momčadi i mladim suigračima u Hajduku. Da vodimo Hajduk prema naprijed. Glavni cilj je ostati što duže zdrav i bez ozljeda, to je prvi i glavni cilj. Na početku sezone me ozljeda udaljila s terena, pa bih to želio izbjeći u nastavku. Kolektivni cilj je da što duže izdržimo utrku s Dinamom i da na kraju pokušamo osvojiti prvenstvo, što svi očekuju", poručio je.

Rebiću uggovor s Hajdukom istječe na kraju ove sezone, a prema Transfermaktu njegova vrijednost iznosi 750 tisuća eura.

POGLEDAJTE VIDEO: Barakude bruse formu: 'Mislim da na kraju zadovoljni možemo otići kući'