Predsjednik Hajduka o Marku Livaji: 'Svaka čast Garciji na tome što je napravio'

Ivan Bilić, predsjednik HNK Hajduk, dao je intervju za RTL Danas u kojem je našem Borisu Jovičiću govorio o 2025. godini koja je sad iza nas, aktualnoj situaciji u klubu i planovima za 2026. godinu. Bijeli su nakon 18 kola SuperSport HNL-a na drugom mjestu, s bodom zaostatka za vodećim Dinamom, a Bilić je istaknuo kako je, unatoč turbulentnoj sezoni, zadovoljan ostvarenim.

'Ocjena je solidna'

"Ocjena je solidna. Na kraju krajeva, rezultat je najbitniji. Trenutno smo drugi, s jednim bodom zaostatka, i to mora biti ključni dio ocjene. Sezona je bila prilično turbulentna. Loše smo krenuli ispadanjem u Tirani, bilo je još nekoliko loših trenutaka, ali gledajući ukupno, afirmirali smo velik broj mladih igrača. Momčad je pokazala da može igrati dobro i nositi se sa zahtjevima lige, tako da mogu reći da sam zadovoljan“, rekao je Bilić.

Iskreno, da mi je netko rekao da Marko Livaja nije odigrao cijelu utakmicu od rujna, rekao bih da ne vjerujem. No Garcia je hrabar trener, promijenio je način igre i gura svoju ideju. Svaka mu čast. Ivan Bilić za RTL Danas.

Dotaknuo se i zimskog prijelaznog roka, za koji smatra da neće biti previše buran.

"Postoji interes za nekoliko naših igrača. Tijekom zime razmotrit ćemo ponude koje nam budu odgovarale i koje bude moguće prihvatiti. Momčad je solidno posložena i ne očekujem previše aktivnosti. Eventualno ćemo reagirati ako bude potrebe za nekom pozicijom, ali fokus nam je na ljetnom prijelaznom roku i što boljoj pripremi za europske utakmice.“

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kao tržišno najzanimljivijeg igrača izdvojio je Mlačića.

"On je trenutno naš najzanimljiviji igrač na tržištu. Postoji ozbiljan interes iz četiri ili pet klubova i vjerujemo da će doći ponuda. Kad se to dogodi, obavijestit ćemo javnost.“

Osvrnuo se i na Sigura, naglasivši kako je klubu važno zadržati okosnicu momčadi do kraja sezone.

'Ako i prihvatimo ponudu za Sigura, nastojat ćemo jedno'

"Ako i prihvatimo ponudu za Sigura, nastojat ćemo u pregovorima osigurati da ostane do kraja sezone, barem na posudbi. No to ne ovisi samo o nama. Ipak, cilj nam je zadržati igrače iz prve postave.“

Govoreći o treneru Garciji, Bilić je istaknuo njegovu hrabrost i jasnu viziju igre.

"Iskreno, da mi je netko rekao da Marko Livaja nije odigrao cijelu utakmicu od rujna, rekao bih da ne vjerujem. No Garcia je hrabar trener, promijenio je način igre i gura svoju ideju. Svaka mu čast.“

'Odnosi iz svlačionice trebali bi tamo i ostati'

Naglasio je i da klub stoji iza trenera, ali i da se puno netočnih informacija pojavljuje u javnosti kada je riječ o Livaji.

"Odnosi iz svlačionice trebali bi tamo i ostati. Trener je jasno rekao da daje podršku Marku, da mu vjeruje i da od njega očekuje velike stvari. Nama bi idealno pojačanje bilo da Marko u nastavku sezone bude na razini prijašnjih sezona jer bismo tada bili znatno jači.“

Otkrio je i da je komunikacija s Livajom postojala.

"Bilo je nekoliko neformalnih razgovora nakon utakmice u Rijeci. Svi su se stavili u funkciju kluba i vjerujem u pozitivan ishod.“

Komentirao je i glasine o mogućem odlasku Ivana Rakitića u Sevillu.

"Mislim da je došlo do pogreške u prijevodu. S Ivanom sam svakodnevno u kontaktu, zajedno radimo na pripremama. Glavom je u klubu i vjerujem da ostaje.“

'Volio bih novi stadion, što je prije moguće'

Za kraj se dotaknuo pitanja Poljuda i novog stadiona.

"Grad Split je pokrenuo analizu stanja Poljuda i mogućih lokacija za novi stadion. Tijekom siječnja ili veljače trebale bi biti predstavljene tri do četiri opcije.“

Na pitanje o osobnoj želji, Bilić je bio jasan:

"Volio bih novi stadion, što je prije moguće, ali da ostane u blizini sadašnje lokacije. Split ima kulturu pješačkog dolaska na stadion i nadam se da će se to sačuvati.“

POGLEDAJTE VIDEO: Gattuso komentirao prodaju Pukštasa: 'Ima 2500 dobrih igrača bez ugovora, ali to nije pitanje za mene'