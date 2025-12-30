Ivan Bilić progovorio o vrućim temama u Hajduku: 'Livaja? Svaki igrač to podnosi na svoj način'

Hajduk je došao do polovice sezone u kojoj je najavljena stabilizacija i konsolidacija kluba. Ekskluzivno za RTL o gorućim temama poljudskih hodnika svoje viđenje dao je predsjednik Ivan Bilić. Je li mogao zamisliti Livaju na klupi, kako je zadovoljan jesenskim rezultatima i hoće Hajduk prodati najjsjajnije ekponate već ove zime? Odgovore je dao Borisu Jovičiću.

Na početku je dao svoju ocjenu ove polusezone Hajduka.

"Ocjena je takva da je solidno. Znači, na kraju je jako bitan rezultat. Drugi smo na minus jedan bod i to bi trebao biti ključni dio ocjene. Sezona je bila turbulentna. Počeli smo loše - ispadanjem u Tirani. Imali smo još par loših trenutaka, ali sve u svemu, tijekom ovog dijela sezone afirmirali smo jako puno mladih igrača. Momčad je pokazala da može dobro igrati, da se može nositi sa zahtjevom lige i tako da sam zadovoljan", rekao je pa odgovorio na pitanje o prodaji igrača za koje postoji interes drugih klubova:

"Postoji interes za nekoliko naših igrača. Mi ćemo tijekom zimskog perioda o ponudama koje će nam biti dobre sigurno razmisliti i prihvatiti. Što se tiče momčadi, momčad je solidno postrojena. Sada znači naš zimski prijelazni rok ne bi trebao biti pretjerano 'bussy'. Mi ćemo gledati da u slučaju potrebe nadomjestimo neku situaciju, ali zapravo gledamo da se pojačamo na ljeto i pripremimo što bolje za sljedeću Europu."

Ako možda možemo konkretnije oko Milačića i Sigura?

"Milačić je naš, ajmo reći, tržišno najinteresantniji igrač. Najviše je nekakvih interesa sigurno iz nekih četiri-pet klubova. Postoji interes i vjerujemo da ćemo dobiti ponudu, a tada ćemo vas izvijestiti", rekao je Bilić.

Kasnije je Bilić komentirao situaciju s kapetanom Markom Livajom, koji u završnici polusezone kod trenera Garcije nije imao minutažu i ulogu kao prošlih godina.

"Svaki igrač podnosi na svoj način neigranje, ali ovdje je jako važno reći da je dosta toga u prostoru pušteno. Neke stvari od njih su neistine. Uopće, taj odnos svlačionice bi trebao ostati u svlačionici. Trener je jasno nakon posljednje utakmice rekao da daje podršku Marku, da mu vjeruje i da od njega očekuje velike stvari. Vi ste me isto tako pitali za pojačanja, a nama bi idealno i najbolje pojačanje moglo biti da Marko bude kao Marko od prijašnjih godina u nastavku sezone, jer onda smo mi dosta jači. Ja iskreno vjerujem i nadam se i to je isto tako nadanje svih naših navijača da će se Marko uključiti aktivno u ostatku sezone", poručio je.

Cijeli razgovor pogledajte u videu.

