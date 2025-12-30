FREEMAIL
Jedan od najvećih talenata u HNL-u napušta klub u kojem je ponikao i ide put Češke

Foto: Goran Stanzl/pixsell

Spominje se cifra od 2,5 milijuna eura

30.12.2025.
15:45
Sportski.net
Goran Stanzl/pixsell
Ono o ćemu se pisalo posljednjih dana sada je dobilo potvrdu. Ponajveći talent SuperSport Hrvatske nogometne lige Fabijan Krivak seli iz "plavo-bijele" Lokomotive u "plavo-bijelu" Sigmu iz Olomouca.

Krivak je za Lokomotivu odigrao 53 utakmice namjestivši pet pogodaka i zabivši još četiri, a povezivalo ga se i s najvećim hrvatskim klubovima Dinamom i Hajdukom. No, mladi Zabočanin se odlučio put Češke. U 10. ligi Europe po UEFA-inom koeficjentu Sigma se nalazi na osmom mjestu, a za Krivaka su navodno izdvojili 2,5 milijuna eura. To je ujedno i šesti najveći transfer Lokomotive u povijesti.

“Sigma je ambiciozan klub i želim pomoći u ostvarivanju ciljeva koje ima. Također želim što bolje započeti proljetni dio sezone,” rekao je Krivak za službene stranice Češkog kluba prije nego li se osvrnuo na svoju najjaču snagu. 

“Mislim da je moja najveća prednost brzina. Uvijek dajem sto posto od sebe na terenu. Također smatram da sam dobar u završnici.”

Njegov sada već bivši klub Lokomotiva se od Krivka oprostila sljedećim riječima:
"Fabijan Krivak nastavlja karijeru u Sigmi Olomouc Naš 20-godišnji ofenzivni veznjak i mladi reprezentativac Hrvatske prelazi u češki klub nakon 53 nastupa, 4 gola i 5 asistencija za NK Lokomotivu. Fabijane, hvala ti i puno sreće u novom izazovu!"

