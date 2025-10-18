Bomba s Poljuda: Hajduk zagrizao za veliku zvijezdu?

Prema pisanju Sportskih Novosti Hajduk na zimu u svoje redove želi dovesti velikog talenta Lokomotive Fabijana Krivaka. Dvadesetogodišnji Krivak mladi je hrvatski reprezentativac o kojemu su navodno ljetos razmišljali i na Maksimiru, a sada bi po izvorima Sportskih Novosti mogao napustiti metropolu i preseliti na Poljud.

Ove je sezone mladić iz Zabok najbolji igrač Lokomotive i ponajbolji igrač cijelog prvenstva s tri zabijena pogotka i dvije asistencije u deset utakmica. U svojoj pretposljednjoj utakmici, iznenađujućoj pobjedi Lokomotive protiv gradskog suparnika Dinama Krivak je dvaput asistirao, dok je u utakmici koja je otvorila 10. kolo protiv Vukovara postigao pogodak.

Krivak bi sigurno pomogao Hajduku budući da je konzistentniji i u boljoj formi od trenutnog kadra, a valja napomenuti da će "Bilima" sigurno značiti i činjenica da Krivaku ove sezone istječe ugovor, te da bi ga zbog te činjenice mogli dobiti po nižoj cijeni od tržišne.

