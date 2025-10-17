Druga četvrtina HNL-a počela dramom: Vukovar u posljednjim trenucima uzeo bod

U prvoj utakmici 10. kola HNL-a Vukovar 1991 i Lokomotiva su u Vinkovcima igrali 1-1 (0-0).

Goste je u prednost doveo Fabijan Krivak (65), a konačni rezultat postavio je Robin Gonzalez (87).

U otvaranju utakmice Vukovar bio taj koji je bio aktivniji i stvorio dvije velike prilike koje su ostale neiskorištene. Nakon samo 20 sekundi Gonzalez se našao u dobroj poziciji, ali njegov udarac iz voleja nije bio precizan. U 18. minuti domaći su imali još bolju priliku kada je Jurilj probio desni bok i povratnom loptom uposlio Špoljarića, ali udarac potonjeg okrznuo je vratnicu s vanjske strane.

Nakon početne dominacije domaćih, od 20. minute Lokomotiva je preuzela kontrolu, ali prvu priliku gosti su stvorili tek u 61. minuti. Tada je domaći vratar Bulat odličnim obranama u samo neliko sekundi zaustavio udarce Vukovića i Stojakovića da bi zatim Vuković iz velike blizine promašio vrata.

Ipak, samo nekoliko minuta potom mladi hrvatski reprezentativac Krivak je uz pomoć Pajača oteo loptu Gonzalezu na 30-ak metara od gola domaćih, potom je povukao 10 metara prije no što je preciznim udarcem pogodio suprotni kut za prednost Lokomotive.

Vukovarci su po primljenom golu morali zaigrati agresivnice te su u 87. minuti uspjeli spasiti bod. Do tog trenutka neprelazni stoper gostiju Diop nije dobro reagirao na ubačenu loptu te ju je samo primirio za Gonzaleza koji je sa 10-ak metara pronašao put do mreže.

Treća Lokomotiva sada ima 16 bodova, tri manje od Dinama i Hajduka koji su na vrhu, dok je Vukovar 1991 i dalje zadnji sa šest bodova, tri manje od devetog Osijeka.

