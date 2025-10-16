Dinamova zvijezda: 'U reprezentaciju se ne vraćam, a kad me Boban nazvao...'

Miha Zajc jedno je od zvučnijih Bobanovih pojačanja koje je prošloga ljeta stiglo u Dinamo. Slovenac s pregršt internacionalnog iskustva vrlo brzu je u Dinamu pokazao o kakvom se igraču radi i da će biti velika uzdanica u "Novom Dinamu".

"Na svakom koraku se osjeti koliko je ovo velik klub. Nogomet je broj jedan u Hrvatskoj, a Dinamo je velikan. Ljudi u Hrvatskoj gledaju nogomet svaki dan, što je velika razlika u odnosu na Sloveniju. Onda dolazi sve ostalo", kazao je Zajc u velikom intervjuu za Nogomaniju te objasnio zašto je došao u Dinamo.

"Zvonimir Boban me nazvao početkom lipnja, predstavio mi projekt, s napadačkim, dominantnim nogometom, koji mi odgovara i zato sam se odmah zainteresirao. Znao sam kakav je Dinamo klub. Još sam imao ugovor s Fenerbahčeom, ali Dinamo mi je dao do znanja da me žele i bili su i strpljivi, to je bilo presudno.

Tražili su takav profil igrača, iskusnog, jer sam igrao u velikom klubu, mogu puno dati, a i pomoći mlađim suigračima. Zvonimir Boban ostavio je na mene odličan dojam. Vidi se da je legenda kluba i hrvatskog nogometa. On je stručnjak, vizionar, ima ideju. Dinamu je to vjerojatno trebalo", rekao je Zajc pa nastavio.

'U reprezentaciju se ne vraćam dok se nešto ne promijeni'

"Uvijek mi je u karijeri bilo važno da nogomet i klub za koji igram budu na najvišoj mogućoj razini. Uvijek sam na te odluke gledao sa sportske perspektive. Kad sam čuo za Dinamo, kad su me zvali, rekao sam 'to je to'. Nisam tražio druge opcije."

Miha Zajc nije pozvan u slovensku reprezentaciju za Euro 2024 i od tada se nije odazivao na pozive te nije u dobrim odnosima s Matjažem Kekom.

Foto: Igor Soban/pixsell

"Igranje za Sloveniju je velika stvar. Ali moraš imati takav odnos unutar reprezentacije, pa i s izbornikom, da kao igrač budeš sretan što ideš tamo. Nije tajna da izbornik i ja imamo različite poglede na nogomet, i nismo imali najbolji odnos. Ali bili smo profesionalci. Mislim da je bolje usredotočiti se na igrače koji su tu da zaokruže ovaj ciklus", rekao je Zajc.

Zajcu se ne sviđa način na koji igra reprezentacija, ne odgovara mu i neće se vratiti dok se to ne promijeni.

"Ako ikada bude interesa i znanja za promjene u budućnosti, nipošto nisam zatvorio vrata reprezentaciji. Vidjet ćemo kako će to ići. Ali ne vidim sebe u trenutnoj situaciji", zaključio je temu Zajc.

