Bivši dinamovac otkrio ludnicu iz 80-ih: 'Vozač me napao, imao je pištolj, a onda je došao Šuker'

Bivši branič Dinama Vlado Čapljić (63) prisjetio se jedne od najluđih epizoda iz zagrebačkih osamdesetih, u kojoj su glavne uloge imali on, mladi Davor Šuker i... vozač tramvaja s pištoljem.

„Obojica smo bili ozlijeđeni i išli smo kod nekog nadriliječnika. Davor me čekao u autu ispred Maksimira, parkiranom točno na tračnicama“, prisjeća se Čapljić za Mondo.

Kad je pokušao ući, Šuker je naglo krenuo, pa opet stao. „Rekao sam mu da će mi polomiti noge, a on mi pokaže vozača tramvaja koji trubi i viče iza nas!“

Tramvajdžija je, kako kaže, izgubio živce pokušao ga je udariti nogom iz kabine. „Refleksno sam ga uhvatio, pa je pao na beton. I onda zveket! Ispao mu pištolj!“

Dok je pokušavao smiriti situaciju, Šuker je već izašao iz auta, spreman na obračun. „Smirivao sam ga, a u sebi sam mislio – ovo neće dobro završiti.“

No, tada se iznenada pojavila Čapljićeva supruga. „Vidjela me iz tramvaja, doletjela i pogodila vozača vrećicom ravno u glavu! Kad sam se okrenuo i vidio tko je, nisam znao bih li se smijao ili plakao.“

Zbunjeni vozač na kraju je samo sjeo natrag u kabinu i dobacio: „Vi niste normalni!“

„Davor i ja smo se pogledali i rekli ako smo ovo preživjeli, sve možemo“, zaključio je Čapljić kroz smijeh.

