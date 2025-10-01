Kako je izgledalo kad je Dinamo posljednji put igrao u Srbiji? Svi pamte Partizan, ali...

Zagrebački Dinamo je tijekom 1990-ih godina odigrao službene utakmice u Srbiji samo u jednoj sezoni, onoj posljednjoj jugoslavenskoj, 1990./91. Ta sezona, odigrana u jeku raspada države i rastućih međunacionalnih tenzija, predstavlja jedinstveno i neponovljivo poglavlje u povijesti kluba. Sva kasnija gostovanja u devedesetima bila su stvar prošlosti, jer su hrvatski klubovi napustili jugoslavensku ligu i osnovali vlastito natjecanje.

Sezona 1990./91: Labuđi pjev jugoslavenskog nogometa

Sezona je započela u atmosferi koja je bila sve samo ne sportska. Neredi na utakmici Dinama i Crvene zvezde na Maksimiru 13. svibnja 1990. godine najavili su ono što slijedi. Stadioni su, kako u Hrvatskoj tako i u Srbiji, postali mjesta gdje su se nacionalni osjećaji iskazivali otvorenije nego igdje drugdje. U takvom okruženju, svaka utakmica između hrvatskih i srpskih klubova nosila je ogroman naboj.

Dinamo Zagreb je tu sezonu završio na drugom mjestu, s deset bodova zaostatka za Crvenom zvezdom koja je te godine postala i prvak Europe. Momčad predvođena Zvonimirom Bobanom i Davorom Šukerom igrala je napadački i atraktivno, no gostovanja su bila poseban izazov.

Gostovanja na tlu Srbije

Tijekom te povijesne sezone, Dinamo je sedam puta gostovao na tlu Srbije u prvenstvenim utakmicama, s promjenjivim uspjehom. Bilanca je bila jedna pobjeda, dva neriješena rezultata i četiri poraza.

Putovanja u Srbiju započela su 1. rujna 1990. porazom od Partizana (2:1), a jedini strijelac za "Modre" bio je Davor Šuker. Uslijedili su porazi od Vojvodine u Novom Sadu (3:1) i od budućeg europskog prvaka, Crvene zvezde, u Beogradu (3:1). Krajem godine, Dinamo je izgubio i od Proletera u Zrenjaninu (3:1).

Proljetni dio sezone donio je bolje rezultate. U ožujku 1991. Dinamo je u Zemunu odigrao 1:1, da bi slavio nakon izvođenja jedanaesteraca, što je tada donosilo dodatni bod. Jedinu pobjedu na tlu Srbije Dinamo je ostvario 26. svibnja 1991. protiv Rada u Beogradu rezultatom 2:0, golovima Šukera i Bobana. Posljednje gostovanje bilo je 5. lipnja u Nišu protiv Radničkog, gdje je susret završio 1:1.

Kraj jedne ere i odlazak iz lige

Ove utakmice nisu bile samo sportski događaji. Svako putovanje, posebice u Beograd, nosilo je ogroman sigurnosni i politički rizik. Bile su to posljednje utakmice koje su održavale privid zajedničke države i zajedničke lige.

Po završetku sezone, uslijed raspada Jugoslavije i početka rata, hrvatski klubovi su donijeli povijesnu odluku o napuštanju jugoslavenskog sustava natjecanja. Time je sezona 1990./91. postala posljednja u kojoj je Dinamo igrao protiv srpskih klubova u sklopu istog prvenstva.

Dinamo i Partizan: Sjećanje na petardu i napetosti

Rivalstvo GNK Dinamo Zagreb i Partizana iznjedrilo je legendarne dvoboje. Posebno se ističu utakmice s rezultatima 5:0 i 1:1, koje svjedoče o nepredvidivosti i naboju tih susreta.

Najslavnija utakmica odigrana je 30. srpnja 1997. na Maksimiru. U uzvratu 1. pretkola Lige prvaka, tadašnja Croatia Zagreb je, nakon poraza 1:0 u Beogradu, deklasirala Partizan s 5:0. Golijadu su predvodili Silvio Marić, Mark Viduka, Vladimir Petrović i Igor Cvitanović s dva pogotka, osiguravši prolazak s ukupnih 5:1.

Tako su gostovanja Dinama u Srbiji tijekom devedesetih ostala zabilježena isključivo unutar te jedne, prijelomne sezone. Bili su to posljednji trzaji jedne nogometne lige i jedne države, odigrani u sjeni nadolazećeg rata, čime su zauvijek postali više od običnih nogometnih utakmica.

