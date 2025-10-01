Gdje to igra Dinamo? Grad veličine Varaždina ima jednu od najmodernijih Arena i najvišu crkvu u Srbiji

Smještena u srcu plodne panonske nizije, Bačka Topola je grad i općina u Vojvodini koja predstavlja važno raskrižje putova, kultura i jezika. Ovaj multikulturalni centar, s četiri službena jezika u uporabi, nudi jedinstven spoj bogate povijesti i suvremenog razvoja, čineći ga istinskim biserom sjeverne Bačke.

Povijest i suživot

Prvi se put spominje još 1462. godine pod imenom Fibaych, a kroz stoljeća je Bačka Topola rasla i razvijala se, posebno pod utjecajem plemićke obitelji Krai početkom 19. stoljeća.

Tekstualni prijenos utakmice Dinamo - Maccabi Tel Aviv UŽIVO u četvrtak od 21.00 pratite na portalu Net.hr.

Danas je općina dom za više od 20 nacionalnosti, gdje u slozi živi većinska mađarska zajednica uz Srbe, Rusine, Slovake i druge narode. Ta se raznolikost ogleda u svakodnevnom životu, gastronomiji i bogatoj kulturnoj sceni.

Nezaobilazne znamenitosti

Gradom dominira monumentalna Rimokatolička crkva Bezgrešne Djevice Marije, izgrađena 1906. godine, čiji je toranj sa 72,7 metara čini najvišom katoličkom crkvom u Srbiji. U nekadašnjem kaštelu obitelji Krai danas se nalazi Gradski muzej koji čuva priču o lokalnoj povijesti. Na samo nekoliko kilometara nalazi se turistički kompleks Zobnatica, poznat po ergeli s tradicijom dugom preko 200 godina i predivnom Zobnatičkom jezeru. Ljubitelji sporta ne smiju propustiti posjet modernoj TSC Areni, domu nogometnog prvoligaša.

Idealno odredište za posjetitelje

Zahvaljujući položaju na međunarodnoj autocesti E-75 i željezničkoj pruzi Budimpešta-Beograd, Bačka Topola je izuzetno dostupna. Najbolje vrijeme za posjet je od kasnog proljeća do rane jeseni, kada toplo vrijeme i manji broj oblačnih dana omogućuju potpuno uživanje u svim prirodnim i kulturnim ljepotama regije.

Bačka Topola je više od usputne stanice; to je odredište koje spaja tradiciju, prirodu i sportski duh, nudeći svakom posjetitelju autentično iskustvo Vojvodine.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo s igračima iz drugog plana uvjerljivo slavio, a Kovačević poručio: 'Možemo mi i bolje'