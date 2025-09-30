Kovačević sprema juriš na Maccabi: Dinamova najjača postava opet na okupu

Dinamo u četvrtak protiv Maccabija u Bačkoj Topoli u 2. kolu Europske lige gotovo sigurno izlazi s udarnom postavom koja je slavila protiv Hajduka i Fenerbahčea. Trener Mario Kovačević je protiv Slavena Belupa malo rotirao, priliku su dobili Theophile, Bennacer, Bakrar i Kulenović, ali većina njih vraća se na klupu.

U početni sastav vraćaju se Dominguez, Zajc (Bennacer nema pravo nastupa) i Beljo. Otvoreno je još pitanje desnog krila, Lisica ili Bakrar. Obojica su zabijala u zadnjim utakmicama, no prednost bi ipak mogao dobiti Lisica, dok će Bakrar ponovno biti "džoker s klupe".

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr!

Dobre vijesti stižu i iz svlačionice jer će kapetan Mišić i Hoxha, koji su protiv Slavena izašli zbog manjih ozljeda, prema liječnicima bit će spremni za četvrtak.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo s igračima iz drugog plana uvjerljivo slavio, a Kovačević poručio: 'Možemo mi i bolje'