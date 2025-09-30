VAR(alica)? Nova afera trese hrvatski nogomet! Nešto se očito želi sakriti

Čini se da hrvatski nogomet ne zna za monotone priče bez skandala, afera, repova koje ljute javnost i bacaju sjenu na nogometnu igru koja je divna, koja bi trebala biti na čast hrvatskom narodu koji voli nogomet, koji zna igrati nogomet i koji je uspješan u tome. Najnovija epizoda u sagi "ljudi u crnom" otvara pitanje: kome i čemu zapravo služi VAR?

MAXSport ima pravo na profesionalni sadržaj, a javnost ima pravo na istinu. Ako sustav ne može ili ne želi odgovoriti, onda je vrijeme za drastične promjene, ne samo u pravilima i nadzoru, nego u samoj mentalnoj paradigmi sudaca, VAR stručnjaka i nogometne vlasti u Hrvatskoj. Jer, dosta je više sumnji, repova, sudačkih afera, propitkivanje o (ne)poštenju u hrvatskom nogometu. Crni oblak sumnje u dalje postoji, potrebno ga je maknuti da izađe sunce. Jer, nogomet bez povjerenja i pravde nije ništa drugo nego karikaturna predstava. A mi želimo da ona bude poštena – za sve.

Što se to dogodilo?

Pojavila se informacija koju je u medijski eter plasirala kolegica s MAXSporta Valentina Miletić, da su djelatnici VAR sobe odbili dostaviti službenu snimku iz VAR sobe nositelju televizijskih prava MAXSport-u, za utakmicu Hajduk – Lokomotiva koja je odigrana prošle nedjelje (2-0 za Hajduk), a iz koje su ostali sudački repovi lošeg povlačenja linija i loše VAR intervencije. Zašto? Jer, na toj snimci skriva se ono što netko očito želi sakriti...

Podsjetimo, Hajduk je protiv Lokomotive prekinuo niz od tri utakmice bez pobjede. U 18. minuti, kapetan Hajduka Marko Livaja je istrčao po desnoj strani i ubacio za Antu Rebića, koji je zabio svoj prvi gol u dresu Hajduka ove sezone. Publika na Poljudu je eksplodirala, no radost je ubrzo prekinuta – s VAR sobe je stigao signal za provjeru.

Nakon gotovo dvije minute, potvrda je došla. Gol je priznat, Hajduk je poveo 1-0. No s odstojanja, sve više očitih pitanja trese i propitkuje tu odluku. Je li VAR provjera uistinu bila korektna i potpuno u skladu s procedurama? I, iznad svega, zašto javnost nije dobila uvid u čitav tok VAR analize?

Gdje je ključni problem?

Sporna situacija VAR-sobe nije bila samo “pogled na Rebića pri ubačaju”. To je bio slučaj koji VAR zapravo nije trebao provjeravati, jer je bio izvan spornog trenutka. Umjesto toga, ističe se da je VAR soba u toj kontroverznoj situaciji gledala prijem lopte prema Livaji, odnosno trenutak kad je ona išla prema njemu. Tamo se navodno krije ključ. Postoji ozbiljna sumnja da je Livaja u trenutku primanja lopte bio u zaleđu, što bi automatski poništilo cijelu akciju i zabranilo Rebićev pogodak.

Međutim, u televizijskom prijenosu vidljiva je verzija s povučenim linijama koja sugerira da se VAR soba bavila pogrešnim trenutkom: onim kod Rebića, dakle ne onim trenutkom koji je bio predmet sumnje. I to – bez očitog razloga.

Voditeljica MAXSporta Valentina Miletić javno je potvrdila da je tražena službena snimka iz VAR sobe, ali da ju nisu dobili. U emitiranom sadržaju vidi se da je pozicija Livaje na ekranu – sumnjiva, a dojam je da je upravo taj trenutak bio isječen ili izostavljen u verziji koja je plasirana.

Besek: 'Ljudi u VAR-u moraju proći test pravednosti i korektnosti'

Reakcija je žestoka i nemilosrdna. Razgovarali smo na tu temu s Draženom Besekom, trenerom niželigaša Varteksa, koji je sjajno prokomentirao slučaj na Poljudu.

"Možemo pričati i o suđenju, iako je u te sfere jako nezahvalno ulaziti. Zbog čega? Zbog toga jer postoji VAR. Dakle, postoji nešto što je mjerljivo i jednostavno ako je to mjerljivo, ako je to dokazivo, onda mi to ne možemo poreći i tu možemo gledati navijački. U ovom kako se vidi, Hajduk je poguran, e sad - ja bih govorio o igri u kojoj je Lokomotiva bila, po meni, jako dobra, ali nije bio ni Hajduk toliko loš. Čak bi rekao da je Hajduk pružio jednu igru koja je malo drugačija u odnosu na ono što je bilo u derbiju. Naravno, Lokomotiva nije Dinamo, ali Lokomotiva je dala prostora, dala je Hajduku da može koristiti individualnu kvalitetu. Potezi kod centaršuta Livaje, utrčavanje Rebića među dvojicom igrača, onaj gol, to je po meni zasluženi gol. Međutim, povlačenje linija i sve to može navedeno izdemantirati, ali to neka ide na dušu sudaca, na dušu sudačke organizacije, svih onih koji se brinu za regularnost natjecanja, jer jednostavno u nogometu, a nogomet je oduvijek zanimljiv zbog toga, jer nikad nije onako ako si ljudi misle, onako kako bi htjeli. Jer, ono što se dogodi na terenu, u onom trenutku i to više nitko ne može vratiti. Mi sad imamo VAR, a ti ljudi koji su u VAR-u, moraju, rekao bih, proći test korektnosti, ne bih rekao poštenja, nego pravednosti i korektnosti. Da oni sebe preispituju na koji način i zašto tako odlučuju", kazao je Dražen Besek.

Ovdje nije riječ o izoliranom slučaju. Hrvatski nogomet bio je potresen brojnim aferama vezanima za curenja snimki iz VAR sobe (“VAR-leaks”). VAR afere su imale i kontinuirani razvoj, što je izazvalo dodatne kontroverze oko vjerodostojnosti i etičnosti postupaka.

Što se dosad događalo?

U sezoni 2023./24. Povjerenstvo za analizu VAR situacija pregledalo je čak 637 slučajeva i utvrdilo da je u 29 njih došlo do ozbiljnih pogrešaka. Radilo se ili o izostanku VAR intervencije kada je bila nužna ili o intervencijama koje nisu trebale biti provedene, a sve je to otvorilo pitanje odgovornosti i standarda u hrvatskom suđenju.

Početkom 2024. godine javnost je uzdrmala afera "VAR leaks“. U veljači su procurile snimke komunikacije između sudaca i VAR sobe s utakmice Hajduka i Varaždina. Objavljene snimke prikazivale su i psovke i nesnalaženja, što je izazvalo val kritika i zahtjeva za većom transparentnošću.

Samo nekoliko dana kasnije otkriveno je da je HNS objavio montiranu (fabriciranu) verziju snimke, a potom je procurio i originalni zapis razgovora. Taj skandal ozbiljno je narušio povjerenje javnosti, a Hajduk je najavio i pravne korake protiv Saveza. Kao odgovor, HNS je osnovao neovisno tijelo koje će ubuduće analizirati sve sporne situacije.

U studenome 2024. kontroverza se dogodila na utakmici Slaven Belupa i Varaždina. Lopta je, prema snimci, očito prešla gol-liniju, no pogodak nije priznat. Sudac i VAR soba zaključili su da nema dovoljno dokaza, što je izazvalo burne reakcije i novi val optužbi na račun tehnologije i sudačke struke.

Novi skandal dogodio se 2025. godine u dvoboju Varaždina i Dinama. Scott McKenna zabio je gol za Dinamo, no pogodak je poništen nakon četverominutne provjere. Kasnije je otkriveno da je u trenutku provjere VAR soba ostala bez struje i da komunikacija nije funkcionirala. Ipak, suci su nastavili "provjeru“ i donijeli odluku kao da sustav radi. Predsjednik sudačke komisije Bruno Layec priznao je da je to bila velika pogreška i da je pogodak morao biti priznat.

U svibnju 2025. javnost je ponovno bila fokusirana na sudačke odluke, ovaj put u 35. kolu HNL-a. U utakmici Istre i Šibenika, ali i u nekim drugim susretima, pojavile su se "nedoumice“ oko kaznenih udaraca. Komisija je objavila da su situacije bile sporne, čime je potvrđeno da, unatoč svim aferama i najavama promjena, i dalje postoje problemi u funkcioniranju VAR-a i dosljednosti suđenja.

Atmosfera nepovjerenje

Sve ovo stvara atmosferu nepovjerenja, da VAR instrument koji je trebao unijeti jasnoću i poštenje, postaje generator sumnje i podjela.

Net.hr smatra da ova ona situacija s Poljuda, iz utakmice Hajduka i Lokomotive, nije više slučajna greška ili pojedinačni propust. To je simptom dubokih organizacijskih, institucionalnih i transparentnih nedostataka. U zemlji gdje su VAR i tehnologija trebali biti štit fer igre, oni se – u očima mnogih – sve češće pretvaraju u oružje u rukama nevidljivih moćnika.

Jer, nogomet bez povjerenja i pravde nije ništa drugo nego karikaturna predstava. A mi želimo da nogomet bude pošten – za sve.

