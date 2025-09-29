'Hajduk je poguran, ali to ide na dušu sudaca. Ljudi u VAR-u moraju proći test poštenja'

Osmo kolo SHNL-a donijelo je puno uzbuđenja, a najviše pažnje privukle su pobjede vodećih klubova – Dinama i Hajduka. Plavi su na Maksimiru u nedjelju slavili uvjerljivo protiv Slaven Belupa rezultatom 4-1, čime su potvrdili dobru formu i nastavili lov na vrh ljestvice. Bili su u subotu na Poljudu bili bolji od, do ovog susreta, trećeplasirane Lokomotive 2-0, no taj dvoboj ostavio je repove, ponajviše zbog sudačkih odluka o kojima se i dalje priča.

Potezi kod centaršuta Livaje, utrčavanje Rebića među dvojicom igrača, onaj gol, to je po meni zasluženi gol. Međutim, povlačenje linija i sve to može navedeno izdemantirati, ali to neka ide na dušu sudaca, na dušu sudačke organizacije, svih onih koji se brinu za regularnost natjecanja, jer jednostavno u nogometu, a nogomet je oduvijek zanimljiv zbog toga, jer nikad nije onako ako si ljudi misle, onako kako bi htjeli. Jer, ono što se dogodi na terenu, u onom trenutku i to više nitko ne može vratiti. Mi sad imamo VAR koji još uvijek, ti ljudi koji su u VAR-u, moraju, rekao bih, morao proći test korektnosti, ne bih rekao poštenja, nego pravdnosti i korektnosti. Da oni sebe preispituju na koji način i zašto tako odlučuju. Dražen Besek o spornom prvom golu Hajduka protiv Lokomotive u analizi za Net.hr.

Sve o SHNL-u čitajte na portalu Net.hr

U svojoj redovitoj analizi za Net.hr, trener Varteksa Dražen Besek osvrnuo se na ključne trenutke oba susreta, posebno naglašavajući Dinamovu dominaciju i Hajdukove probleme u igri. Posebnu pažnju posvetio je i situacijama sa sudačkim procjenama u Splitu, koje su podigle prašinu i izazvale rasprave u javnosti, naglasivši kako upravo takve odluke dodatno utječu na percepciju prvenstva i sudačkih tijela kao takvih.

"Dinamo je odradio ozbiljno utakmicu protiv Slaven Belupa, koja je bila zahtjevna, nakon onog pražnjenja od Europe, ali konkurencija koju Dinamo ima i igrači koji su željni igre jednostavno prevagnuli su u ovoj utakmici", počinje svoju priču za Net.hr Dražen Besek i nastavlja:

"Kvaliteta, tu moramo posebno apostrofirati Hoxhu, koji se potvrđuje. Sve one sumnje koje su se možda stavljale pred njega, zaslužuje li ili ne zaslužuje bolji status u momčadi, on koristi svakim nastupom i protiv Slavena je on bio ključ utakmice, jer je zabio jedan predivan gol, namjestio je gol. Možemo tu apostrofirati isto i obranu Slaven Belupa koja mu je pomogla u tome, jer ono kako je on zabio gol, kao da su bili na treningu. Bez bloka. Mislim da je izvagao trojicu igrača. Hoxha je zabio lijep gol, ali su mu, kad gledamo kvalitetu obrane u toj situaciji kod Slaven Belupa, tu je bilo jako puno grešaka, početničkih, elementarnih grešaka postavljanja u obrani. Moram to reći, jer je to je istina".

Besek dalje priča u jednom dahu...

"Međutim, to ne umanjuje vrijednost Hoxhinog pogotka i njegove igre u prvom dijelu, u kojem je on bio dominantan. Drugo poluvrijeme je išlo u istom pravcu. Mislim da je puno Slaven Belupo pomogao svojom taktikom da igra otvoreno s ovakvim Dinamom koji nije Dinamo od prošle sezone i tu se sastav iz Koprivnice možda prevario. Mislili su da mogu istrčati i s ekipom Dinama, ali to je jako teško. Svaki igrač Dinama je kvalitativno bolji od igrača Slaven Belupa. Kad oni ostanu jedan na jedan na svom prostoru, tu se onda vidi razlika u kvaliteti. Sreća je, po meni, što je za Slaven Belupo ovih 4-1 podnošljiv rezultat, ali Slaven Belupo, struka u klubu, dobila je upozorenje da se protiv ovakvih momčadi kao što je Dinamo ne može baš previše igrati visoki presing. Jer, treći gol koji je Dinamo zabio, teško je braniti protiv kvalitetnije momčadi bez 70 metara dubine, a to je Slaven Belupo omogućio u toj akciji u kojoj je Dinamo zabio treći gol. kojim je mogao pokazati da, kad se gore visoko napada, ako se linije ne prate, onda se ti jednostavno otvaraš suparniku koji je individualno kvalitetniji i jednostavno to više u zadnjoj liniji ne možeš obraniti", objašnjava Dražen Besek.

Idemo na Hajduk. Repovi se vuku, pa vas moram pitati vrlo jednostavno - Je li Hajduk pobijedio Lokomotivu uz sudački poguranac? Društvene mreže zapalile su se nakon očitog sudačkog previda. Veliki je interes javnosti izazvao prvi gol Hajduka jer se radilo o dvojbenoj situaciji u kojoj je Marko Livaja prije asistiranja Rebiću bio u (ne)dozvoljenoj situaciji. Suci su na utakmici nakon VAR konzultacije priznali gol, no VARCheck, kanal koji analize situacija objavljuje i na društvenim mrežama, a koji se, kako se navodi, bavi "nezavisnom i objektivnom analizom spornih nogometnih situacija nastalih prilikom povlačenja VAR linija" analizirao je i ovu situaciju. "Neshvatljiva pogreška svih uključenih. Veliko zaleđe", napisali su uz objavljene povučene crte koje na njihovoj analizi uistinu izgledaju kao neshvatljiva pogreška svih uključenih.

"Možemo pričati i o suđenju, iako je u te sfere jako nezahvalno ulaziti. Zbog čega? Zbog toga jer postoji VAR. Dakle, postoji nešto što je mjerljivo i jednostavno ako je to mjerljivo, ako je to dokazivo, onda mi to ne možemo poreći i tu možemo gledati navijački. U ovom kako se vidi, Hajduk je poguran, e sad - ja bih govorio o igri u kojoj je Lokomotiva bila, po meni, jako dobra, ali nije bio ni Hajduk toliko loš. Čak bi rekao da je Hajduk pružio jednu igru koja je malo drugačija u odnosu na ono što je bilo u derbiju. Naravno, Lokomotiva nije Dinamo, ali Lokomotiva je dala prostora, dala je Hajduku da može koristiti individualnu kvalitetu. Potezi kod centaršuta Livaje, utrčavanje Rebića među dvojicom igrača, onaj gol, to je po meni zasluženi gol. Međutim, povlačenje linija i sve to može navedeno izdemantirati, ali to neka ide na dušu sudaca, na dušu sudačke organizacije, svih onih koji se brinu za regularnost natjecanja, jer jednostavno u nogometu, a nogomet je oduvijek zanimljiv zbog toga, jer nikad nije onako ako si ljudi misle, onako kako bi htjeli. Jer, ono što se dogodi na terenu, u onom trenutku i to više nitko ne može vratiti. Mi sad imamo VAR, a ti ljudi koji su u VAR-u, moraju, rekao bih, proći test korektnosti, ne bih rekao poštenja, nego pravednosti i korektnosti. Da oni sebe preispituju na koji način i zašto tako odlučuju", zaključio je Dražen Besek.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Legenda hrvatskog nogometa u Maksanovom korneru: 'Društvo nam je zatrovano. Stojim iza svega što kažem'