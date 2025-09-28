'VELIKO ZALEĐE' /

Nezavisna stranica objavila analizu gola Hajduka: 'Neshvatljiva pogreška svih uključenih'

×
Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Golom Rebića u 18. minuti Hajduk je poveo protiv Lokomotive 1-0

28.9.2025.
10:36
SPORTSKI.NET
Ivana Ivanovic/pixsell
Hajduk je u osmom kolu HNL-a na Poljudu svladao Lokomotivu 2-0 golovima Ante Rebića u 18. te Anthonyja Kalika u 85. minuti. 

Veliki je interes javnosti izazvao pvi gol Hajduka jer se radilo o dvojbenoj situaciji u kojoj je Marko Livaja prije asistiranja Rebiću bio u (ne)dozvoljenoj situaciji. 

Suci su na utakmici nakon VAR konzultacije priznali gol, no VARCheck, kanal koji analize situacija objavljuje i na društvenim mrežama, a koji se, kako se navodi, bavi "nezavisnom i objektivnom analizom spornih nogometnih situacija nastalih prilikom povlačenja VAR linija" analizirao je i ovu situaciju.

"Neshvatljiva pogreška svih uključenih. Veliko zaleđe", napisali su uz objavljene povučene crte koje na njihovoj analizi uistinu izgledaju kao neshvatljiva pogreška svih uključenih. Pogledajte i sami procijenite. 

