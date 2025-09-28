Nezavisna stranica objavila analizu gola Hajduka: 'Neshvatljiva pogreška svih uključenih'

Hajduk je u osmom kolu HNL-a na Poljudu svladao Lokomotivu 2-0 golovima Ante Rebića u 18. te Anthonyja Kalika u 85. minuti.

Veliki je interes javnosti izazvao pvi gol Hajduka jer se radilo o dvojbenoj situaciji u kojoj je Marko Livaja prije asistiranja Rebiću bio u (ne)dozvoljenoj situaciji.

Suci su na utakmici nakon VAR konzultacije priznali gol, no VARCheck, kanal koji analize situacija objavljuje i na društvenim mrežama, a koji se, kako se navodi, bavi "nezavisnom i objektivnom analizom spornih nogometnih situacija nastalih prilikom povlačenja VAR linija" analizirao je i ovu situaciju.

"Neshvatljiva pogreška svih uključenih. Veliko zaleđe", napisali su uz objavljene povučene crte koje na njihovoj analizi uistinu izgledaju kao neshvatljiva pogreška svih uključenih. Pogledajte i sami procijenite.

