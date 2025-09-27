DVOBOJ ISTINE NA POLJUDU /

Hajduk traži izlazak iz krize, Lokomotiva ide po drugo mjesto: Čekaju se sastavi

Hajduk traži izlazak iz krize, Lokomotiva ide po drugo mjesto: Čekaju se sastavi
×
Foto: Sime Zelic/pixsell

Utakmicu Hajduk - Lokomotiva pratite UŽIVO na portalu Net.hr

27.9.2025.
16:16
SPORTSKI.NET
Sime Zelic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hajduk i Lokomotiva u subotu na Poljudu s početkom u 18.45 igraju utakmicu 8. kola HNL-a. Bijeli, druga ekipa na tablici, u ovom susretu traže izlazak iz krize i prekid niza od tri utakmice bez pobjede, a Lokomotiva, koja je treća s bodom manje od Hajduka, traži nastavak dobrih rezultata i pobjedu kojom bi od Splićana preuzela drugo mjesto na tablici.

UŽIVO

Hajduk - Lokomotiva

Hajduk: -

Lokomotiva: -

 

_____________________________________

Čekaju se službeni sastavi momčadi.

Utakmica počinje u 18.45

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Hristo Stoičkov podijelio svoja razmišljanja za RTL Danas

 
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DVOBOJ ISTINE NA POLJUDU /
Hajduk traži izlazak iz krize, Lokomotiva ide po drugo mjesto: Čekaju se sastavi