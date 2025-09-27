Hajduk traži izlazak iz krize, Lokomotiva ide po drugo mjesto: Čekaju se sastavi

STRAVIČNO TROVANJE /
Najmanje 25 ljudi umrlo od 'lažne votke': Uhićena odgojiteljica u vrtiću
Utakmicu Hajduk - Lokomotiva pratite UŽIVO na portalu Net.hr
Hajduk i Lokomotiva u subotu na Poljudu s početkom u 18.45 igraju utakmicu 8. kola HNL-a. Bijeli, druga ekipa na tablici, u ovom susretu traže izlazak iz krize i prekid niza od tri utakmice bez pobjede, a Lokomotiva, koja je treća s bodom manje od Hajduka, traži nastavak dobrih rezultata i pobjedu kojom bi od Splićana preuzela drugo mjesto na tablici.
Hajduk: -
Lokomotiva: -
_____________________________________
Čekaju se službeni sastavi momčadi.
Utakmica počinje u 18.45
POGLEDAJTE VIDEO: Hristo Stoičkov podijelio svoja razmišljanja za RTL Danas