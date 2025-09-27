ZA NAKLON /

Bijeli oduševili Koprivnicu: Iz četvrtoligaša se zahvalili Hajduku na velikom poklonu

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Potez kakav je uvijek vrijedan aplauza i kakav bi češće voljeli vidjeti

27.9.2025.
15:12
SPORTSKI.NET
Vjeran Zganec Rogulja/pixsell
Utakmice Kupa uvijek su posebna nogometna draž u svakom kutu planeta pa je tako svoju čar dala i šesnaestina finala u Koprivnici. 

Hajduk je svladao istoimenog domaćina 4-1 te tako prošao u osminu, a nakon susreta Bijeli su oduševili lijepom gestom na kojoj su im se posebno zahvalili iz Koprivnice. 

"HNK Hajduk Split nam je, prilikom dolaska na gostovanje u sklopu SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, odlučio donirati deset nogometnih lopti. Iskreno im zahvaljujemo i želimo im sve najbolje u nastavku sezone", napisali su iz ovog četvrtoligaša koji je pružio odličnu utakmicu protiv favoriziranih gostiju. 

HajdukHrvatski Kup
Bijeli oduševili Koprivnicu: Iz četvrtoligaša se zahvalili Hajduku na velikom poklonu