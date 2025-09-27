Bijeli oduševili Koprivnicu: Iz četvrtoligaša se zahvalili Hajduku na velikom poklonu

Utakmice Kupa uvijek su posebna nogometna draž u svakom kutu planeta pa je tako svoju čar dala i šesnaestina finala u Koprivnici.

Hajduk je svladao istoimenog domaćina 4-1 te tako prošao u osminu, a nakon susreta Bijeli su oduševili lijepom gestom na kojoj su im se posebno zahvalili iz Koprivnice.

"HNK Hajduk Split nam je, prilikom dolaska na gostovanje u sklopu SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, odlučio donirati deset nogometnih lopti. Iskreno im zahvaljujemo i želimo im sve najbolje u nastavku sezone", napisali su iz ovog četvrtoligaša koji je pružio odličnu utakmicu protiv favoriziranih gostiju.

POGLEDAJTE VIDEO: Ponos na licima navijača: 'Nismo sumnjali u Dinamo! Bit ćemo među prvih osam pa onda bar do polufinala'