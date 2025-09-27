Hrvati kroje veliki derbi! Gazzetta: 'Iz Splita gdje je nogomet neizbježan i uljuljkan u ludilu'

Juventus i Atalanta odigrat će derbi petog kola Serie A, a glavnu ulogu imat će dva hrvatska stručnjaka Igor Tudor i Ivan Jurić.

Juventus je na drugom, a Atalanta na petom mjestu tablice, a dva Splićanina jako se dobro poznaju.

Ugledna Gazzetta najavila je dvoboj dva trenera iz Splita nalsovom 'Tudorov i Jurićev 29-godišnji put: od Hajduka '96. do Juventus-Atalanta'.

"Ivan je prijatelj", ističu riječi Igora Tudora te dodaju kako su treneri za veliku utakmicu na Allianz stadionu sugrađani te kako su i igrali zajedno i u hrvatskoj U-21 reprezentaciji i u splitskom klubu.

"Juventus-Atalanta kreće 710 kilometara zračne linije od mjesta gdje će se zapravo održati, više od tisuću kilometara ako uključite desetak sati vožnje od Torina do Splita, rodnog mjesta oba trenera za veliku utakmicu na Allianz stadionu. Smješten između istoimenog kanala i Kaštelanskog zaljeva, glavni je grad u Dalmaciji, mjesto gdje je nogomet neizbježan čak i kada biste ga htjeli izbjeći: ili ga nevoljko tolerirate, ili ga volite i prepuštate se uljuljkanju ludilom svijeta nogometa. Upravo je ondje, između sredine 1970-ih i sredine 1990-ih, grad svjedočio rođenju i razvoju Igora Tudora i Ivana Jurića, prvo nogometaša međunarodne razine, a sada vrhunskih trenera Lige prvaka", pišu Talijani.

"Nismo najbolji prijatelji, ali smo prijatelji. Ima svoje vrijednosti i specifičan stil treniranja. Fantastičan je i pomalo podcijenjen kroz karijeru. Uvijek je ostvarivao sjajne stvari koje su ostale podcijenjene. Prošle godine je imao dvije neobične situacije. Sada vodi klub u Ligi prvaka tako da je prepoznat", izjavio je Tudor.

