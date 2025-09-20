Tudor može ispisati povijest Juventusa: Ovo je uspjelo još samo dvojici

Hrvatski stručnjak Igor Tudor ima mogućnost postati tek treći trener u povijesti Juventusa koji je upisao četiri pobjede iz prve četiri utakmice sezone u Serie A. Prije njega to je uspjelo još samo legendarnim trenerima Giovanniju Trapattoniju i Massimilianu Allgeriju piše football-italia.net.

Staru Damu očekuje gostovanje u Veroni kod istoimenog domaćina te će tražiti produljenje pobjedničkog niza. U prva tri kola slavili su protiv Parme, Genoe i Intera, a u međuvremenu su remizirali 4:4 protiv Borussije Dortmund u spektakularnoj utakmici u Ligi prvaka. Na diobi su vrha prvenstvene ljestvice s Napolijem koji također ima devet bodova.

Trapattoni je svoj niz od četiri pobjede ostvario 1976., a Juve je tada slavio protiv Lazija, Genoe, Foggije i Catanzara. Allgeri je taj uspjeh ponovio 2014. pobjedama protiv Chieva, Udinesea, Milana i Cesene. Zanimljivo je kako su oba takva starta sezone rezultirala osvajanjem Scudetta na njenom kraju.

Neporaženi u prve četiri prvenstvene utakmice sezone ostali su i Antonio Conte i Marcello Lippi, no oni nisu uspjeli ostvariti stopostotan učinak.

<iframe id="sofa-standings-embed-33-76457" src="https://widgets.sofascore.com/hr-HR/embed/tournament/33/season/76457/standings/Serie%20A%2025%2F26?widgetTitle=Serie%20A%2025%2F26&showCompetitionLogo=true" style=height:1123px!important;max-width:768px!important;width:100%!important; frameborder="0" scrolling="no"></iframe>

