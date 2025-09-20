Kovačević ima veliki problem: S ovim bi sastavom Dinamo mogao napasti Hajduk

Hajduk i Dinamo danas od 17.00 na Poljudu igraju prvi Vječni derbi ove sezone. Dva lidera prvenstvene ljestvice odlučivat će o tome tko će se nakon sedmog kola SuperSport HNL-a odvojiti kao jedinstveni predvodnik tablice i tako steći prednost nad najvećim rivalom. Oba kluba poražena su u posljednjem kolu (Hajduk od Varaždina, a Dinamo od Gorice) te tako najveću utakmicu dosadašnjeg dijela sezone ne dočekuju u najboljem raspoloženju.

Dinamo je fantastično krenuo u sezonu s četiri pobjede u prve četiri utakmice i sve to bez primljenog pogotka. Ipak, i u tim su se trenucima nazirali problemi u igri Plavih, a posebno su ih istaknuli Varaždin koji im je prvi otkinuo bod, a potom i Gorica koja je protiv Dinama uzela puni plijen. Stoga se u samo tri tjedna situacija znatno promijenila te Mario Kovačević derbi dočekuje s puno nedoumica kad je u pitanju početni sastav za utakmicu na Poljudu.

Počnimo s onima koji sigurno neće nastupiti, a to su suspendirani Luka Stojković i Marko Soldo te otpisani Ronael Pierre-Gabriel (strijelac u posljednja dva derbija). Tako će od prve minute sigurno krenuti Moris Valinčić, budući da je jedini pravi desni bek kojeg Kovačević ima na raspolaganju.

Uz njega, siguran je na vratima i Ivan Nevistić, a stoperski par će gotovo sigurno činiti Scott McKenna i Sergi Dominguez koji su se zasad zacementirali kao udarni stoperski par Plavih. Prva nedoumica je na lijevom boku. Matteo Pérez Vinlöf pokazuje puno potencijala na startu sezone, ali dojam je kako bi u ovoj utakmici prednost mogao dobiti Bruno Goda koji je ipak nešto bolji defenzivac i odgovorniji je u obrani dok mladi Šveđanin voli zalutati i predugo ostati u napadu. Na toj strani operira ove sezone vrlo opasni Bamba Sanyang pa bi se tako na lijevoj strani Dinamove obrane trebala prioretizirati upravo obrana.

Debitira najveće pojačanje?

Josip Mišić je sigurno prvo ime koje će sigurno krenuti u veznom redu, a njegov partner na pozicijama 'šestica' je nedoumica. Plavi su upravo na ta mjesta doveli dva jaka pojačanja ovog ljeta u Mihi Zajcu i Ismaelu Bennaceru, ali oni još nisu na optimalnoj fizičkoj razini da bi mogli izdržati ritam cijele utakmice. Kovačević je rekao da će Alžirac gotovo sigurno dočekati minute na Poljudu, a moglo bi to biti i od prve minute iako će vrlo vjerojatno biti zamijenjen na poluvremenu ili samom početku drugog dijela, a umjesto njega mogao bi ući Gonzalo Villar u slučaju da Plavi budu imali kontrolu nad posjedom. Ispred njih možemo očekivati Gabriela Vidovića koji je jednom za svagda potvrdio kako mu je to prirodna pozicija, ne ona na lijevom krilu.

Što se napada tiče, Kovačević će se vjerojatno držati recepta Beljo od početka s Kulenovićem kao 'jokerom' s klupe. Na desnoj strani možemo očekivati Matea Lisicu koji ima problema u realizaciji i nije najkonzistentniji igrač, ali njegova brzina i prodornost mogli bi doći do izražaja jer Hajduk se neće zatvoriti. S druge strane, nedoumica je između Cardosa Varele i Arbera Hoxhe, a prednost bi mogao dobiti mladi Portugalac kao svojevrsna nedoumica za braniče Bijelih.

Vjerojatni sastav Dinama: Nevistić - Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda - Mišić, Bennacer, Vidović, Lisica, Varela - Beljo.

