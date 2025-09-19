Legenda Hajduka ekskluzivno za Net.hr: 'Kad izađeš na Poljud, osjetiš da je to druga priča'

Vječni derbi na Poljudu ponovno vraća fokus na ono što se u hrvatskom nogometu uvijek naziva – utakmica svih utakmica. Hajduk i Dinamo, dva najveća rivala, sastaju se u u subotu u sklopu 7. kolu SuperSport HNL-a. Portal Net.hr donosi ODBROJAVANJE do spektakla na Poljudu kroz razgovore s legendama hrvatskog nogometa, poznatim trenerima i bivšim nogometašima dva najveća hrvatska nogometna kluba.

Nije samo dan prije, već cijeli tjedan. Derbi se osjeti na svakom koraku, i na Poljudu i u gradu. Već od ponedjeljka se počne pričati o utakmici. To su izražene, ali pozitivne tenzije i jedva čekaš da utakmica počne. Što se tiče novih igrača, sigurno da im dečki koji su igrali objašnjavaju kako to izgleda, ali kad izađu na zagrijavanje već će osjetiti da je to jedna druga dimenzija i jedan neopisiv osjećaj. Igor Musa u Svijetu Bilih Net.hr-a.

Ovoga puta, u specijalu Net.hr-a Svijet Bilih, gost je legendarni bivši nogometaš Hajduka Igor Musa, koji iza sebe ima bogatu karijeru u hrvatskom i inozemnom nogometu. S Hajdukom je osvojio Rabuzinovo sunce. Bioj e fighter na terenu, uvijek u službi momčadi i suigrača.

Derbi Hajduka i Dinama na Poljudu možete pratiti u subotu, 20. rujna od 17 sati u tekstualnom prijenosu UŽIVO na portalu Net.hr.

Radimo uvertiru derbija. Tko je po vama sutra favorit, što očekujete od utakmice?

"Mislim da je Hajduk, kao i uvijek kada igra kod kuće na Poljudu, blagi favorit. Takvo je stanje momčadi i situacija i držim da će tako biti. Očekujem da bi mogla biti šahovska partija, iako je utakmica od velike važnosti i za jedne i za druge."

Vi ste također u svoje doba igrali puno derbija. Postoji li određena napetost dan ili tjedan prije i kako ste vi to proživljavali?

"Naravno da postoji. Nije samo dan prije, već cijeli tjedan. Derbi se osjeti na svakom koraku, i na Poljudu i u gradu. Već od ponedjeljka se počne pričati o utakmici. To su izražene, ali pozitivne tenzije i jedva čekaš da utakmica počne. Nestrpljenje je veliko i to su utakmice koje se sigurno pamte cijelu karijeru. Dinamo sada ima dosta igrača koji prvi put igraju derbi na Poljudu. Neki su igrali, ali ne u Dinamovu dresu, pa možda i taj faktor malo ide na ruku Hajduku."

U oba kluba sada su nova dva trenera, obojica prvi put vode derbi. Tu su i nova pojačanja. Jesu li momčadi dovoljno ukomponirane, što mislite? Jesu li Španjolci u Hajduku s novim trenerom bliži nego Dinamova pojačanja s Kovačevićem?

"Moram reći da prije svega cijenim oba trenera. Oni su se u HNL-u s prijašnjim klubovima dokazali i igrali dobar, lijep i učinkovit nogomet. Očekujem da će to svoje znanje i iskustvo prenijeti na obje momčadi. Što se tiče novih igrača, sigurno da im dečki koji su igrali objašnjavaju kako to izgleda, ali kad izađu na zagrijavanje već će osjetiti da je to jedna druga dimenzija i jedan neopisiv osjećaj. Torcida i navijači Hajduka u subotu će sigurno biti dvanaesti igrač. Dat će impuls kao i uvijek, ali igrači to moraju iskoristiti i napraviti kemiju s tribinama da bi došli do povoljnog rezultata."

Obje momčadi su u prošlom kolu izgubile i kiksale. Koliko mentalno znači sutrašnja pobjeda u derbiju?

"Sigurno puno. Momčad koja pobijedi u nastavak prvenstva ući će s velikim poletom, dobit će krila i mir u svlačionici i gradu. Ulog je jako velik. Kada sam rekao da očekujem šahovsku partiju, upravo je to razlog – treneri će ući malo opreznije. Ipak, ja sam zagovornik da Hajduk na Poljudu treba igrati snažno, odvažno i od prve minute ići na pobjedu. Naravno, ne naivno, nego smisleno i taktički, ali svakako snažno, da se stadion pokrene na njihovu stranu od samog početka, u pozitivnom smislu", zaključio je Igor Musa.

