Direktor srpske lige isprovocirao usporedbom: 'Hrvatska liga nije jača, samo neizvjesnija'

Direktor srpske Superlige i Prve lige Srbije, Aleksandar Pivić, već šestu godinu obnaša tu funkciju, a u razgovoru za Telegraf dotaknuo se i regionalnih tema. Iako je govorio o rastu srpske lige, posebnu pažnju privukao je njegov komentar na račun hrvatskog nogometa.

'Svake sezone vidimo napredak'

Pivić tvrdi da je srpska liga svake godine kvalitetnija, a kao najveći iskorak ističe infrastrukturna ulaganja i sve stabilnije financije klubova. 'Svake sezone vidimo napredak, a i sama statistika to pokazuje. U posljednjem kolu postignuta su 32 pogotka na osam utakmica to dovoljno govori o atraktivnosti našeg prvenstva', poručio je.

Dotaknuvši se stalnih usporedbi s HNL-om, Pivić je bio vrlo jasan:

'Svi govore da je hrvatska liga jača i zanimljivija jer se prvak često odlučuje u posljednjem kolu. Ja na to gledam drukčije – mislim da njihova tri vodeća kluba zapravo nemaju konstantan, ozbiljan kvalitet. Činjenica da prvak uzme naslov s tek 60 posto osvojenih bodova pokazuje da liga možda jest neizvjesna, ali nije nužno jača. Dešavalo se nekoliko puta da sva tri kluba izgube u istom kolu od klubova sa začelja.'

'Kvaliteta je na našoj strani'

Naglasio je i da se nekoliko puta dogodilo da svi kandidati za naslov izgube u istom kolu, što prema njemu dodatno potvrđuje nedostatak stabilnosti. „Hrvatska liga jest zanimljiva zbog napetosti, ali kvaliteta je na našoj strani“, zaključio je Pivić.

Osim polemike s hrvatskim nogometom, direktor je progovorio i o vlastitim iskustvima nakon dva desetljeća u nogometu. 'Najvećim uspjehom smatram odnos sa svim klubovima i ljudima koji vode ove organizacije. Nisam čovjek konflikta i uvijek tražim kompromis. Možda to nije najlakši put, ali rezultati su vidljivi,liga raste, a sustav funkcionira', poručio je Pivić.

POGLEDAJTE VIDEO: Bespoštedna borba: Sudac reagirao dok je Ti udarao kao maljem