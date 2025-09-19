Kovačević uoči najvećeg hrvatskog derbija: 'Znamo što nas čeka na Poljudu'

Nogometaši Hajduka i Dinama će u subotu (17 sati) na Poljudu odigrati prvi ovosezonski najveći derbi u Hrvatskoj nogometnoj ligi, a u dvoboj će ući bodovno izjednačeni (13 bodova) i kao dvije najbolje momčadi na ljestvici nakon šest odigranih kola.

Veliki derbi Hajduka i Dinama na Poljudu 20. rujna možete od 17.00 pratiti u tekstualnom prijenosu UŽIVO na portalu Net.hr.

Dinamov trener Mario Kovačević će prvi put u toj ulozi voditi momčad i vjeruje da su i on i igrači spremni pružiti dobru igru.

"Osobno se veselim najvećem hrvatskom derbiju, prvom ove sezone. Pripremali smo se dobro, ali na kraju će rezultat pokazati kako smo radili", rekao je Dinamov strateg u petak na konferenciji za medije u Zagrebu.

I na suprotnoj strani će biti debitant kad su u pitanju utakmice Dinama i Hajduka, Španjolac Gonzalo Garcia.

"Kolegu Garciju od prvog dana iznimno cijenim, utakmice protiv njega uvijek su bile zanimljive, puno se može od njega naučiti. U nekom razvojnom putu normalno je da nakon uspjeha u manjim sredinama sanjaš doći u ovako veliki klub kao Dinamo. Moram pohvaliti i svoj stožer, ali i sve u klubu, vidim koliko mi svi ovdje pomažu, svi hoćemo nešto napraviti. Nije lagano, puno je promjena, ali mislim da smo na pravom putu. Maksimalno ću se truditi da svi budemo zadovoljni i da naši navijači budu sretni", rekao je Kovačević čiji je uspješan prvenstveni niz od četiri pobjede prekinut remijem u Varaždinu i neočekivanim porazom od Gorice na Maksimiru.

Pobjeda u Splitu donijela bi potreban mir i dodatnu dozu samopouzdanja uoči prvog europskog ispita Dinama, koji će u srijedu na Maksimiru ugostiti turski Fenerbahče. No, Kovačević je svjestan da to neće biti nimalo lak zadatak.

"Okosnica su uvijek opasni Marko Livaja, dobra i brza krila, Rokas Pukštas koji dolazi iz drugog plana, tu su i Filip Krovinović i Adrion Pajaziti koji drže sredinu. Bitno mi je da u sredini budemo pravi. Jasno je da oni imaju kvalitetu, uvijek je Hajduk nezgodan, posebno na Poljudu. Vidi se kod igrača da dolazi derbi i da žele pokazati da je nedjeljni poraz protiv Gorice bio loš dan", rekao je Kovačević, koji u Splitu neće moći koristiti Luku Stojkovića i Marka Soldu, jer odrađuju suspenzije zbog crvenih kartona.

Veliki derbi Hajduka i Dinama na Poljudu 20. rujna možete od 17.00 pratiti u tekstualnom prijenosu UŽIVO na portalu Net.hr.

"Imamo neke sitne ozljede, ali uglavnom su svi spremni i jedva čekamo početak. Znamo što nas dolje čeka, znamo da moramo biti hrabri i odlučni da bismo došli do pozitivnog rezultata."

O tome koje će igrače koristiti i u kakvoj će formaciji istrčati protiv Hajduka, Kovačević nije želio otkriti.

"Imamo svoj način igre. Naravno, uvijek se morate malo pripremiti za svakog suparnika, posebno protiv Hajduka na Poljudu, ali mi igramo svoju igru, od prve minute ćemo tražiti ono što nas je krasilo i na početku sezone, a to je da budemo agresivni, da imamo inicijativu, da radimo pritisak i bez lopte. Isto tako, želim da budemo kvalitetniji kad imamo loptu u nogama, da tražimo svoju igru. Nije lako, još smo u slaganju, vidite da nije sve idealno, ali vjerujem svojim igračima i znam da možemo protiv Hajduka pokazati pravu igru i doći do pobjede", optimističan je Dinamov strateg.

"Hajduk će krenuti silovito uz svoje navijače i pun stadion, moramo pripaziti na taj početak i što prije usmjeriti utakmicu na svoj mlin. Imamo kvalitetu i dobre igrače, moramo što prije pokušati igrati svoju igru, nametnuti se. Znamo što nas čeka, agresivan Hajduk kod kuće, pripremit ćemo se za to", poručio je Kovačević.

Pogledajte video: Nikad jači Cro Race: Rekordan broj momčadi i gotovo tisuću kilometara kroz Hrvatsku