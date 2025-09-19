Garcia: 'Što mogu ako izgubim i ne, utakmica s Dinamom mi nije najvažnija u karijeri"

Hajduk u subotu na Poljudu dočekuje Dinamo u prvom derbiju ove sezone, a utakmicu je u petak na konferenciji za medije najabvio trener Bijelih Gonzalo Garcia.

Oba kluba u veliki derbi ulaze izjednačeni na vrhu tablice s po 13 bodova, ali i nakon razočaranja u posljednja dva kola. Dinamo nakon remija na gostovanju u Varaždinu (2:2) i pretposljednjem i poraza od Gorice u Maksimiru 1-2 u posljednjem kolu, a Hajduk nakon remija s Rijekom na Poljudu (2:2) pa poraza na gostovanju u Varaždinu 2-0.

Veliki derbi Hajduka i Dinama na Poljudu 20. rujna možete od 17.00 pratiti u tekstualnom prijenosu UŽIVO na portalu Net.hr.

"Sigurno ćemo nešto mijenjati u odnosu na Varaždin. Napadali smo u Varaždinu, ali nismo imali tečnu igru. Odradili smo dosta dobrih stvari. Bamba je imao problema nakon povratka iz reprezentacije. Ideja je bila da u Varaždinu igra dio utakmice. Nije trenirao, nadam se da je fit. Pajaziti isto vuče problem od reprezentativne utakmice s Gibraltarom i umjetne trave, ali trenirao je dobro. Oni koji nisu 100% i dalje su u tom stanju, ali optimist sam da će igrati", rekao je Garcia na početku pa prokomentirao Dinamo:

"Vrlo su jaka momčad, imaju odličnog trenera. Mi smo dobri na lopti, možda će pokušati nešto mijenjati. Sigurno su nas analizirali. I oni će ići na pobjedu, kao i mi."

Za Dinamo sad igra nekoliko nogometaša kojima je Garcia bio trener u Istri.

"Beljo, Valinčić, Bakrar, Lisica...Ne bih rekao da je to za mene prednost. Moris je nepredvidljiv, Dion je sjajan napadač. U početku dok sam bio u Istri bio je na klupi 6-7 utakmica. Bakrar je jak, snažan. To su sve igrači s kvalitetom koji napreduju.", rekao je.

Osvrnuo se i na Livaju:

"Ovaj tjedan je trenirao sjajno. Zabit će on gol, ali neće svaki put. Imali smo u Varaždinu dobrih ubačaja, a jedan će i na njega sjesti pa će zabiti. Imao je on i sjajnih utakmica. Mora se prilagoditi i na nove suigrače. Mora ih upoznati. Ako on ne zabije, moraju drugi, ali uvjeren sam da će i njemu to poći za rukom."

Odgovorio je ponom na pitanje je li razgovarao s Upravom:

"Nisam razgovarao, ali znam da je svaka utakmica za trenera važna. Što mogu ako i izgubim, ne mogu ništa. Ja sam ovdje sretan, a koliko vidim i igrači su."

Prokomentirao je i da mu ova utakmica s Dinamom nije najveća u karijeri:

- Ne, nije. Ovdje svaka utakmica djeluje kao najvažnija", rekao je pa otkrio koja mu je bila najvažnija:

"Pa, imao sam utakmica s Twenteom, pobijedili smo Arnea Slota, igrali protiv Ajaxa... Dinamo se promijenio i tu su tranziciju proveli sjajno. Imaju Lisicu i Valiničića koji su top igrači, ali im je veći pritisak. Sada Dinamo ima gladnije igrače, to je u nogometu najvažnije. Vodio sam i Bakrara, Belju, Valinčića, Lisicu i drago mi je što napreduju, ali ne mogu se raditi neke prognoze njihove igre."

Na kraju je poslao poruku navijačima:

"Neka dođu s podrškom i energijom. Po treningu smo zaslužili pobjedu. Dat ćemo za nju sve od sebe i to je to."

