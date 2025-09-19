Bivši igrač Dinama na pressici u Sarajevu: 'Od Mamića se puno može naučiti...'

Sarajevo u subotu čeka derbi protiv mostarskog Veleža, ali tema koja se sve glasnije provlači je mogući dolazak Zorana Mamića na Koševo.

Na pressici je o tome kratko govorio trener Husref Musemić, no poseban odjek izazvala je izjava Stefana Ristovskog, stopera koji je ovog ljeta stigao iz Dinama.

“Bio je moj trener, puno se može naučiti od njega. Ako dođe, sigurno bi pomogao klubu. Ne znam kakva je situacija sada,” rekao je makedonski reprezentativac.

Ristovski bi tako mogao ponovno surađivati s čovjekom s kojim je osvojio trofeje u Zagrebu, ovaj put u dresu Sarajeva, koje se trenutačno nalazi na 8. mjestu Premijer lige BiH sa sedam bodova iz sedam utakmica.

