Nevjerojatna scena u Ateni: Ovakvog Novaka Đokovića još niste vidjeli

Novak Đoković doživio je neugodan trenutak dok je šetao ulicama Atene sa sinom Stefanom. Grčka novinarka je uporno pokušavala napraviti intervju, unatoč tome što joj je srpski tenisač ljubazno objasnio da je s obitelji.

Iako je situacija bila neugodna, Đoković je pokazao poznatu strpljivost i dao kratke odgovore prije nego što je novinarka konačno odustala, dopuštajući mu da nastavi šetnju.

Novak has the patience of a saint...

When he said - "I'm here with my son", she should've stopped harassing him. pic.twitter.com/KhCjbLudex — 𝚗𝚒𝚌𝚔. A͟O͟¹⁰ (@NoleLondon) September 18, 2025

„Ovdje sam sa sinom, hvala, žao mi je“, ponavljao je smireno, ali ona nije odustajala.

Na pitanje o mogućem preseljenju u Atenu odgovorio je diplomatski:

„Ne znam, samo uživam s obitelji. Ovdje ću biti zbog turnira.“

Kad mu je novinarka pokazala fotografiju svog kolege sa Stefanosom Tsitsipasom, Đoković je situaciju okrenuo na šalu:

„Mislim da mu je Stefanos pustio da pobijedi“, rekao je uz osmijeh.

