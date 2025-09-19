Tko je tajanstvena ljepotica uz Haalanda? Ona je glavni 'krivac' za njegov uspjeh

Dok Erling Haaland ruši rekorde na nogometnim terenima, njegov privatni život dugo je bio obavijen velom tajne. U središtu te privatnosti nalazi se Isabel Haugseng Johansen, njegova dugogodišnja partnerica koja, baš poput njega, dolazi iz malog norveškog grada Brynea i dijeli strast prema nogometu. No, tko je zapravo mlada žena koja je osvojila srce jednog od najboljih napadača svijeta?

Od djetinjstva u Bryneu do romanse u Dortmundu

Isabel i Erling poznaju se gotovo cijeli život. Oboje su odrasli u Bryneu, gradiću s nešto više od 12.000 stanovnika, a putevi su im se isprepleli u lokalnoj nogometnoj akademiji Bryne FK. Godinama su gradili čvrsto prijateljstvo koje je, prema izvorima bliskim paru, preraslo u ljubav dok je Haaland igrao za Borussiju Dortmund. Njihova veza postala je javna u studenom 2022., kada su prvi put zajedno snimljeni na odmoru u Marbelli. Unatoč golemoj medijskoj pažnji, par se trudi zadržati privatnost, a Isabel je dugo izbjegavala javne profile na društvenim mrežama.

Nogometašica i nova zvijezda modne scene

Daleko od stereotipa o "ženama nogometaša", Isabel Haugseng Johansen (rođena 15. srpnja 2004.) i sama je talentirana nogometašica koja igra za žensku seniorsku ekipu Bryne Fotballklubba. Uz sportsku karijeru, radila je i honorarno u modnoj trgovini, što objašnjava njezin istančan osjećaj za stil. Prijelaz iz mirnog života u Norveškoj, gdje je donedavno biciklom išla u školu, u glamurozni Manchester bio je drastičan. Danas uživa u večerama u elitnim restoranima i vožnji u Rolls-Royceu vrijednom gotovo 470.000 €, no prijatelji je i dalje opisuju kao "nevjerojatno lijepu, inteligentnu i prizemnu" djevojku. Njezin modni izričaj, opisan kao spoj europske elegancije i nježne ženstvenosti, privukao je pažnju modnih kuća. Posebno se istaknula na reviji brendaDolce & Gabbana u Rimu, potvrdivši svoj status nove modne ikone.

Novo poglavlje: Roditeljstvo i budućnost

Veza para postala je još ozbiljnija kada se Isabel u travnju 2023. preselila u Haalandov stan u Manchesteru. Bliska je s njegovom obitelji, s kojom često prati utakmice s tribina, što svjedoči o dubini njihova odnosa. Krajem 2024. godine, par je dočekao svoje prvo dijete, čime su okrunili svoju dugogodišnju ljubav. Iako je nogometnu karijeru privremeno stavila na pauzu kako bi se posvetila majčinstvu, Isabel je, prema nekim izvorima, zakoračila i u svijet društvenih mreža kao influencerica, gdje dijeli isječke iz svog života, od majčinstva do egzotičnih putovanja.

Isabel Haugseng Johansen više je od partnerice nogometne superzvijezde. Ona je sportašica, ikona stila u usponu i mlada majka koja vješto balansira između privatnog života i globalne prepoznatljivosti. Njezina priča, utemeljena na dugogodišnjem prijateljstvu i zajedničkim korijenima, dokazuje da je Haaland, kako je rekao jedan izvor za Daily Mail, "vrlo razuman dečko" koji je pronašao povjerenje i stabilnost u djevojci iz svog rodnog grada.