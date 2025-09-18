Jedan od najuspješnijih proroka modernog doba: Neke od 23 stvari koje je predvidio će vas zapanjiti

Na samom početku 20. stoljeća, dok je svijet još bio pokretan parom i osvijetljen plinom, američki inženjer John Elfreth Watkins Jr. odvažio se zaviriti stotinu godina u budućnost.

Watkins je u članku za popularni ženski časopis The Ladies' Home Journal, pod naslovom "Što se može dogoditi u sljedećih sto godina", iznio je niz predviđanja koja su njegovim suvremenicima zvučala kao znanstvena fantastika, piše BBC.

Watkins je naglasio da se za svoja proročanstva savjetovao s "najvećim institucijama znanosti i učenja" u Americi. Stoljeće kasnije, zapanjujuće je koliko je toga pogodio, a u našoj galeriji možete saznati sve o njegovim proročanstvima.