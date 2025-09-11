Spremni za sudnji dan? Pastor tvrdi da nam je preostalo još oko dva tjedna: 'Vidio sam Isusa'

Hoće li 23. rujna 2025. biti dan kad se Isus vraća na Zemlju? Južnoafrički pastor Joshua Mhlakela tako tvrdi, a njegova objava na YouTubeu izazvala je buru reakcija i – naravno – brojne rasprave.

Godina 2025. bila je sve samo ne mirna. Od sukoba koji bukte diljem svijeta, preko svjetskih vođa koji održavaju parade s najubojitijim oružjima, do gotovo svakodnevnih upozorenja na Treći svjetski rat – nije ni čudo da su proroci sudnjeg dana ponovno u središtu pažnje.

Imali smo predviđanja mistika poput "Živog Nostradamusa" Athosa Saloméa, proročanske tvrdnje preminule bugarske proročice Babe Vange, pa čak i TikTokera iz Gane koji gradi vlastitu Noinu arku u iščekivanju velike poplave.

'Dolazim uskoro'

A sada se i Biblija ponovno koristi u ovom kontekstu – barem prema riječima pastora Mhlakele, koji tvrdi da će Isus na Zemlju ponovno stići za svega nekoliko tjedana.

Ranije ove godine na YouTubeu osvanuo je video koji je zaludio javnost i izazvao lavinu reakcija. U njemu pastor Joshua Mhlakela tvrdi da mu se Isus nedavno ukazao u viziji i otkrio da se sudnji dan uskoro približava.

"Uskoro će se dogoditi uznesenje, bez obzira jeste li spremni ili ne", izjavio je. "Vidio sam Isusa kako sjedi na svom prijestolju, i čuo sam ga vrlo jasno kako govori 'Dolazim uskoro'. Rekao mi je da će se 23. i 24. rujna 2025. vratiti na Zemlju."

Prema Mhlakelinim predviđanjima, dijeli nas oko dva tjedna od početka bezpresedanskih događanja na planetu, prenosi LADbible.

Što je točno 'uznesenje'?

Ako vam ovaj termin nije poznat – prema kršćanskoj tradiciji, uznesenje označava trenutak kada će svi kršćani, živi i mrtvi, biti "uzeti" u raj. To se navodno događa prije Isusovog drugog dolaska, nakon zvuka Božje trube.

Oni koji ostanu na Zemlji, prema tom vjerovanju, prolaze kroz razdoblje velike patnje, koje završava konačnim sudom.

Zanimljivo je da se 23. rujna poklapa s židovskim blagdanom Roš Hašana, poznatim i kao Praznik truba – što je dodatno potaknulo spekulacije među vjernicima koji prate znakove "posljednjih vremena".

Nije jedini koji to tvrdi

Pastor Mhlakela nije jedini koji je uvjeren da nas sudnji dan čeka već ovog mjeseca.

Mesijanski rabin Jonathan Cahn, koji pripada religijskoj skupini što kombinira judaizam i vjeru u Isusa, izjavio je u svom videu da vjeruje kako bi uznesenje moglo doći upravo na blagdan truba.

"Vjerujem li da se veliki događaji poput uznesenja ili dolaska Gospodina mogu povezati s blagdanom truba? Da. Jer sve se to uklapa i ima smisla. Sve je u skladu", rekao je.

Međutim, nisu svi suglasni s tim predviđanjima, podsjećajući da Biblija kaže kako nitko neće znati točan trenutak Kristovog povratka.

Ovakve teorije o "kraju svijeta" i "povratku Isusa" nisu ništa novo. Kroz povijest su brojne osobe tvrdile da znaju "pravi datum", no – kako znamo – svijet i dalje postoji, a mi i dalje čekamo redove u bankama.

