NASA objavila zapanjujuće otkriće: 'Ovo bi mogao biti dosad najbolji dokaz o životu na Marsu'

Podaci prikupljeni roverom Perseverance prošle godine upravo su pružili ono što bi mogao biti dosad najbolji dokaz o mikrobnom životu na Marsu, javlja ScienceAlert.

Najbolje objašnjenje za pjege nalik leopardovima na stijeni Chevaya Falls i drugima sličnim u formaciji Bright Angel su biološki procesi, pokazala je iscrpna analiza koju je vodio geoznanstvenik i stručnjak za planete Joel Hurowitz sa Sveučilišta Stony Brook u SAD-u.

Naravno, nećemo sa sigurnošću znati dok uzorak koji je prikupio rover Perseverance ne bude donesen na Zemlju radi sveobuhvatnog proučavanja, mada su dokazi koje su prikupili Hurowitz i njegovi kolege primamljivo uvjerljivi.

Perseverance je otkrio Chevaya Falls prije nešto više od godinu dana dok se vozio po dnu regije Jezero Crater, a radi se o ogromnom bazenu koji je nekoć bio ispunjen tekućom vodom, navodi se u istraživanju koje je objavljeno časopisu Nature.

Uzorci su sadržavali organski materijal bogat ugljikom

Znanstvenici su odmah bili oduševljeni, jer ovdje na Zemlji, značajke slične onima koje se vide na stijeni na Marsu često su povezane s fosiliziranim mikrobima. Međutim, podaci koje su pružili Perseveranceovi znanstveni instrumenti s Chevaya Fallsa i dvije druge stijene u formaciji Bright Angel, Sapphire Canyona i Apollo Templea, zahtijevaju daljnja istraživanja.

Foto: Profimedia

"Kombinacija kemijskih spojeva koje smo pronašli u formaciji Bright Angel mogla je biti bogat izvor energije za mikrobne metabolizme. Ali samo zato što smo vidjeli sve ove uvjerljive kemijske potpise u podacima ne znači da imamo potencijalni biopotpis. Moramo analizirati što bi ti podaci mogli značiti", objasnio je Hurowitz.

Uzorci koje je Perseverance analizirao sadržavali su organski materijal bogat ugljikom. Na Marsu ima puno organskog materijala, a postoji i mnogo nebioloških procesa koji mogu proizvesti organski materijal, što znači da prisutnost takvog materijala sama po sebi nije dijagnostička.

Formacija Bright Angel bogata je glinom

Međutim, kada su prisutni drugi potencijalni biomarkeri, organski materijal postaje značajniji. Formacija Bright Angel bogata je glinom, što ukazuje na prisutnost vode. Stijena je, također, sadržavala kalcijev sulfat odvojen slojevima minerala bogatog željezom koji se zove hematit.

Mrlje na stijeni bile su posebno bogate željeznim fosfatom i željeznim sulfidom, vjerojatno mineralima vivianitom i greigitom. Fosfati su od velike biološke važnosti ovdje na Zemlji, a oba minerala mogu biti produkt elektrokemijske redukcije i oksidacije, ili "redoks", reakcija koje uključuju organski ugljik.

"Ne radi se samo o mineralima, već i načinu na koji su raspoređeni u tim strukturama, što sugerira da su nastali redoks ciklusom željeza i sumpora", rekao je geobiolog i astrobiolog Michael Tice sa Sveučilišta Texas A&M.

"Na Zemlji se ovakve stvari ponekad formiraju u sedimentima gdje mikrobi jedu organsku tvar i 'dišu' hrđu i sulfate. Njihova prisutnost na Marsu postavlja pitanje: jesu li se slični procesi mogli dogoditi i tamo?", istaknuo je.

Istraživači jedva čekaju doći do prikupljenih uzoraka

Tim znanstvenima modelirao je različite procese koji mogu proizvesti uočeni mineralni sastav uzoraka s Bright Angela. Iako su uspjeli identificirati abiotički proces koji reducira sulfat u sulfid kako bi se dobio rezultat sličan onome što se opaža u stijenama, taj je proces izuzetno spor i zahtjeva ili visoku kiselost ili temperature veće od 150 do 200 stupnjeva Celzija.

Mars je svakako sposoban proizvesti kisele uvjete i visoke temperature putem vulkanizma. Međutim, stijene Bright Angela ne pokazuju nikakve druge znakove da su bile izložene toj razini topline, niti da su ikada bile izložene niskom pH.

Bit će teško saznati nešto više bez proučavanja samih stijena. Perseveranceovi instrumenti izuzetno su ograničeni u usporedbi s onim što geolozi mogu postići ovdje na Zemlji, a istraživači jedva čekaju doći do prikupljenih uzoraka.

Tim znanstvenika predlaže istraživačima ovdje na Zemlji da provedu daljnja istraživanja različitih bioloških i abiotičkih procesa koji bi mogli dovesti do specifičnih značajki uočenih u formaciji Bright Angel.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnik o metabolizmu, njegovim bolestima i poremećajima: 'Radi se o nizu kemijskih reakcija s jednim ciljem'