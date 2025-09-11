Sve je spremno za Šesti festival indijanskih banana u Gornjoj Bistri 12.i 13. rujna

U Gornjoj Bistri, 12. i 13. rujna 2025., održava se Šesti festival indijanskih banana, jedan od najposebnijih i najinovativnijih događaja u hrvatskoj poljoprivredi i gastronomiji. Organizatori festivala, bračni par Martina i Ivan Šulog, sa svoje četiri kčeri, ovom će prilikom u prekrasnoj prirodi starog kameleona u Gornjoj Bistri široj publici predstaviti ne samo jedinstvenu indijansku bananu-voće s bogatim nutritivnim i ljekovitim svojstvima-nego i cijelu paletu egzotičnog voća i povrća koje se uzgaja na plantažama Exotic Kinga. Tijekom godina festival je rastao te okuplja sve više posjetitelja i izlagača, dok Exotic King kontinuirano razvija nove proizvode i širi svoje plantaže. Znate li da postoji više od 30 egzotičnih voćki koje se prodaju u Hrvatskoj, koje su riznice nutritivnih vrijednosti, a koje većina ljudi još uvijek nedovoljno pozna. Upravo to voće, zajedno s indijanskom bananom biti će u fokusu ovog dvodnevnog festivala.

Foto: Nikola Zoko

Indijanska banana u Bistri raste već 10 godina!

Exotic King, jedina tvrtka u Hrvatskoj specijalizirana za proizvodnju indijanske banane, egzotičnog voća poput kiwana i afričke šljive, od početka svojeg rada 1996. godine promiče ekološki, održivi uzgoj te inovativne poljoprivredne tehnologije kojima se osigurava maksimalna kvaliteta proizvoda i zaštita okoliša. Indijanska banana, poznata i kao Asimina triloba, ima najveći jestivi plod među vrstama ovog tipa voća, bogat vitaminima C, A i E, esencijalnim aminokiselinama i polifenolima koji pružaju snažnu antioksidacijsku zaštitu i potpomažu zdravlje organizma. Tvrtka se ističe inovativnim pristupom koji uključuje niskougljične tehnologije i ekološki prihvatljive metode uzgoja, s ciljem očuvanja okoliša i povećanja kvalitete proizvoda.

Foto: Nikola Zoko

Program namijenjen svima!

Festival nudi bogat program, uključujući degustacije raznovrsnog egzotičnog voća i proizvoda, radionice za djecu te okrugli stol sa zanimljivim sugovornicima, gastro ponudu s jedinstvenim slasticama i pićima te zabavni sadržaj s glazbom i izvođačima za sve generacije. Posjetitelji će moći kušati i kupiti prerađevine poput vina, piva, rakije, pekmeza i čak ljutih umaka proizvedenih od egzotičnih plodova, a posebnu pažnju privlači i novi format edukacije o održivom i niskougljičnom uzgoju u uvjetima klimatskih promjena. Službeno otvorenje festivala je u petak 12.9. u 16 sati nakon čega će posjetitelji imati priliku iskusiti adrenalinske vožnje banana drift automobila u razdoblju od 16 do 18 sati, pod stručnim vodstvom Marka Palijana.

Foto: Nikola Zoko

U 16:20 sati počinje Magic Leon show, program se nastavlja nastupom Studia Smijeha (Marina Orsag i Igor Drljo), te live svirkom benda Misterrs koji će svirati od 19 sati pa sve do ponoći. Subotnji program počinje u 11 sati službenim otvorenjem festivala i donosi stručno-edukativne sadržaje, gastro užitke i raznovrsnu zabavu za cijelu obitelj. Od 11:20 do 13 sati održava se okrugli stol na temu indijanskih banana i njihove proizvodnje, a publika će moći postavljati pitanja renomiranim profesorima i nutricionistima. Kulinarski show chefa Alme Catlaka odvija se od 13:15 do 15 sati, s posebnim naglaskom na uspjeh indijanskih banana i egzotičnog voća.Za ljubitelje konjičkog sporta dostupno je jahanje kroz cijeli dan od 13 do 17 sati uz Miklin Equestrian Club. Poslijepodne donosi još jedan šou magičnog čarobnjaka Leona kroz dva dijela a između njih publiku zabavljaju Marina Orsag i Igor Drljo. Adrenalinske vožnje banana drift automobila planirane su od 16 do 18 sati, a glazbenu atmosferu od 17 do 19:30 sati osigurava DJ Rea te nastupe bendova Misterrs i Mudri, koji će zabavljati publiku do kasno u noć.