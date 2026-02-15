Oglasila se lijeva oporba o Dabrinom incidentu: Šokirao pjevanjem, ali ne sluhom i intonacijom

'RELATIVIZIRANJE POVIJESTI' /

Nakon pucnjave, saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro šokirao je pjevanjem. Ne sluhom i intonacijom, već sadržajem i stihovima, jer u njima veliča ustaškog poglavnika Antu Pavelića.

Zapjevao je za vrijeme pokladnih običaja u Komletincima. Prvo je otpjevao pjesmu iz devesetih "Kad je Stjepan Radić umirao" koja govori o atentatu na hrvatske zastupnike u Beogradu. Potom je uz posvetu SDSS-ovu Miloradu Pupovcu dodao stihove - "U Madridu grobnica od zlata, tu počiva vođa svih Hrvata", koja sugerira na Antu Pavelića koji je pokopan na groblju San Isidro u španjolskoj prijestolnici.

Dabro, koji se u objavi potpisao kao povjesničar umjetnosti, drži vladajuću većinu u Saboru. A nakon objave snimke, na Facebooku su se posvađali on i čelnik HSLS-a Dario Hrebak, također član većine, koji je poručio da je sada dosta - te da njihova tolerancija ima svoje granice.