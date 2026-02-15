FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'NEVJEROJATNO ISKUSTVO' /

Imamo najveći objekt u svemiru koji je napravio čovjek: 'Ne znam kako opisati ovaj osjećaj'

15.2.2026.
18:01
RTL Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nova posada stigla je na Međunarodnu svemirsku postaju. Tim od četvero ljudi lansirao je u petak SpaceX raketom s Floride, na postaju smještenu 400 kilometara iznad Zemlje. 

To je i najveći objekt u svemiru koji je napravio čovjek. Ondje će biti osam mjeseci i provoditi istraživanja. Prijašnji tim vraćen je zbog zdravstvenih problema. To je bio prvi takav slučaj u povijesti postaje. NASA nije objavila detalje o problemu, niti rekla o kojem je članu posade riječ.

"Ne znam kako opisati kakav je osjećaj biti ovdje gore. Jednostavno lebdiš i to je doista nevjerojatno iskustvo. Ovo je bilo sjajno putovanje s mojim prijateljima iz tima Crew-12. Jako sam uzbuđen što ću se pridružiti Ekspediciji 74, što sam ponovo vidio svog kolegu iz razreda. Da, stvarno sam uzbuđen", komentirao je astronaut Jack Hathaway. 

SpacexMeđunarodna Svemirska PostajaNasa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx