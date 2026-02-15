Imamo najveći objekt u svemiru koji je napravio čovjek: 'Ne znam kako opisati ovaj osjećaj'

Nova posada stigla je na Međunarodnu svemirsku postaju. Tim od četvero ljudi lansirao je u petak SpaceX raketom s Floride, na postaju smještenu 400 kilometara iznad Zemlje.

To je i najveći objekt u svemiru koji je napravio čovjek. Ondje će biti osam mjeseci i provoditi istraživanja. Prijašnji tim vraćen je zbog zdravstvenih problema. To je bio prvi takav slučaj u povijesti postaje. NASA nije objavila detalje o problemu, niti rekla o kojem je članu posade riječ.

"Ne znam kako opisati kakav je osjećaj biti ovdje gore. Jednostavno lebdiš i to je doista nevjerojatno iskustvo. Ovo je bilo sjajno putovanje s mojim prijateljima iz tima Crew-12. Jako sam uzbuđen što ću se pridružiti Ekspediciji 74, što sam ponovo vidio svog kolegu iz razreda. Da, stvarno sam uzbuđen", komentirao je astronaut Jack Hathaway.