Jan Kerekeš otkrio nam je planove benda Cold Snap i očekivanja od nastupa na Dori

Hrvatski kazališni, televizijski i filmski glumac te frontmen varaždinskog metal sastava Cold Snap, Jan Kerekeš (38), govori o očekivanjima uoči nastupa na Dora, izbora pjesme Hrvatske za pjesmu Eurosonga, pritisku favorita i planovima benda nakon natjecanja.

Napeta atmosfera uoči nastupa

Kerekeš priznaje da se među izvođačima osjeća napetost, ali i uzbuđenje zbog skorog izlaska na pozornicu. „Svi jedva čekaju prezentirati najbolje što mogu, ono što su pripremali zadnjih nekoliko mjeseci“, rekao je, dodajući kako je bend sretan što može publici priuštiti „još jedan koncert na HRT-u u trajanju od tri minute“.

„Dat ćemo sve od sebe“, poručio je uoči nastupa.

Podrška publike kao dodatni poticaj

Komentirajući ankete koje ih svrstavaju među favorite publike, Kerekeš ističe kako im je podrška velika motivacija. „Jako nam je drago da metal glazba ima takvu podršku publike“, rekao je, naglasivši kako vjeruje da njihov glazbeni izričaj donosi osvježenje na eurovizijsku scenu.

Govoreći o rastu očekivanja publike nakon velikog uspjeha hrvatskog predstavnika Marka Purišića (30), poznatog kao Baby Lasagna, Kerekeš smatra da ambicije trebaju biti visoke. „Trebamo željeti više i težiti prvom mjestu“, istaknuo je.

Foto: Screenshot:youtube: Dora Hrt

Novi projekti i planovi benda

Iako ga publika godinama poznaje kao glumca, Kerekeš naglašava da je glazba trenutačno u središtu njegova interesa. Otkrio je da bend priprema nove pjesme, među kojima je i singl „Different“, posvećen prihvaćanju različitosti. Nakon europske turneje, bend planira nastavak koncertnih aktivnosti i rad na novim projektima.

„Poanta je nastupati uživo i širiti našu glazbu“, rekao je, dodajući kako cijelo iskustvo doživljava kao slavlje live nastupa.

Glazba u prvom planu

Na pitanje o odnosu glume i glazbe, Kerekeš je bio jasan: „Večeras je samo glazba. Ako se dogodi čudo, bit će glazba konačno prioritet nakon dugo vremena.“

