Orkanska bura stvorila kaos pod Velebitom: 'Kružimo već pola sata, sve je zatvoreno'

Nakon dva tjedna gotovo neprekidne kiše, područje ispod Velebita ponovo je zahvatila bura i hladnoća. Orkanski vjetar je zatvorio ceste, a vremenske neprilike donose izazove za putnike.

Dionica autoceste od Sv. Roka do Posedarja i spojne ceste Maslenica Zaton Obrovački zatvorene su za sve kategorije. Zbunjeni vozači pokušavaju pronaći alternativne pravce. Jurica iz Krapine kaže: "Ne znam kud bi išao, gledam po navigaciji kud me tera. Idem kroz stari Velebit".

Iz Splita prema Austriji putuju Dragan i Damir, također se suočavaju s blokadama. Dragan priznaje: "Ma ne znamo ni mi, gdje god nas vodi, zatvoreno je sve". Damir dodaje: "Kružimo već pola sata". Njihov put dodatno otežava navigacija koja često upućuje na zatvorene dionice.

Na moru situacija još gora

U ovakvim uvjetima vozači bi trebali koristiti put preko Obrovca, Novigrada i Smilčića, no mnogi se vraćaju na zatvorene ceste. Navigacija često zbunjuje vozače i vraća ih preko Jasenica natrag na zatvorenu dionicu ceste, a onda ih negdje oko bazena s lužinom okupa oblak lužine.

Situacija je složenija na moru. Udari vjetra prekinuli su katamaranske i trajektne linije od sjevernog Jadrana do makarskog područja. Brodovi su, prema riječima Ante Radoša, koordinatora zadarskog plovnog područja Jadrolinije, privezani dok se vremenski uvjeti ne poprave.

Na ličkoj strani Velebita prisutna je susnježica, a temperatura je oko jedan Celzijev stupanj u Gračacu. Iako su cestari pripravni, zadržavanje snijega se ne očekuje. Vozačima se savjetuje strpljenje i oprez zbog trenutačnih vremenskih uvjeta i navigacijskih izazova kroz Velebitska područja.