Veselom utrkom otvoren sportski spektakl u Splitu: Na startu sutra i političari

'IMAMO APSOLUTNI REKORD' /

Utrkom 'Family run and fun' na splitskoj rivi otvoren je 26. Split Maraton. 'Imamo apsolutni rekord ove godine, četiri i pol tisuće sudionika iz čak 65 zemalja svijeta od čega skoro tisuću na kraljevskoj disciplini na 42 kilometra', rekao je direktor Split Maratona Kristijan Sindik.

Današnje utrke bile su tek zagrijavanje. Sutra slijedi vrhunac - maraton, polumaraton i utrka na deset kilometara, s tisućama trkača iz Hrvatske i svijeta. Na startu će se sutra naći i političari, spremni testirati vlastitu izdržljivost na kraljevskoj dionici od 42 kilometra.

Sportski spektakl u veljači snažan je poticaj i turizmu. Tisuće gostiju, deseci zemalja i pune gradske ulice potvrđuju da Split živi sport tijekom cijele godine. Više pogledajte u prilogu