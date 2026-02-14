Pitali smo gradonačelnicu Rijeke koliko će havarija produžiti obnovu Galeba: 'Apeliramo na turskog brodara'

Zanimljiva je i povijest broda Galeb koji je prvotno napravljen za prijevoz banana, pa preuređen za postavljanje morskih mina.

Jednom je pogođen torpedom, drugi put ga je potopila saveznička avijacija, a sinoć je opet oštećen u udaru turskog teretnog broda.

Dug je 117 metara, širok 15, i mogao je postići brzinu od 17 i pol čvorova. Kada je izgrađen 1938. godine, Talijani su ga kao teretni brod nazvali RAMB III.

Nijemci, kad su ga 1943-će preuzeli daju mu ime (KIBIC), da bi 52-ge zaplovio kao "Galeb" - školski brod Jugoslavenske mornarice, a ubrzo i Titova ploveća rezidencija.

Na njemu je Tito ugostio 102 državnika iz cijelog svijeta od Hruščova i Churchilla do Gadafija i Indire Gandhi, kao i holivudske zvijezde Elizabeth Taylor i Richarda Bartona. Zadnje Titovo putovanje bilo je 1979. godine. Poslije je tijekom godina bio usidren u Crnoj Gori, pa je završio u rukama grčkog brodovlasnika, trebao biti prodan u staro željezo, no kao kulturno dobro ga je otkupio i obnovio Grad Rijeka.

Novac je dala i Europska unija kako bi postao prvi hrvatski brod-muzej, ali sve kasni jer treba još novca.

A što na sve govori gradonačelnica Rijeke?

Pitali smo gradonačelnicu Rijeke koliko će ova havarija produžiti obnovu Galeba.

"Cjelovitu informaciju o Glaebu mi smo dali na gradskom vijeću šprošle godine. Napomenuli smo da smo tražili i produženje od SAFU-a, i dobili smo ga do 31. prosinca ove godine pa formalno ne kasnimo. No vidjet ćemo koji je obim štete danas i hoće li to utjecati na promjenu rokova", rekla je gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić.

"Ono što smo već oduzeli tijekom jutra je da angažiramo vještaka koji će utvrditi nastalu materijalnu štetu. Također apeliramo na turskog brodara, vlasnika, da surađujemo kako bismo čim bolje riješili nastalu situaciju", nadodala je.