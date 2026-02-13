Koban petak 13. za Titov 'Galeb': Evo kako izgleda nakon što se u njega zabio tanker

Turski tanker Deniz Akay udario je u petak navečer brod Galeb u Rijeci. Prije toga povukao je dizalicu sa terminala.

Brod za generalni teret bio je proteklih dana privezan na De Franceschijevom gatu, a večeras je trebao isploviti za Tursku.

Prilikom manevra, kako neslužbeno piše Novi list, došlo je do otkazivanja motora, gdje se, izgleda, brod “naslonio” na pramac Galeba privezanog na Molo longu.

U nesreći nitko nije ozlijeđen.

Deniz Akay je brod kompanije Akaylar, a trenutno plovi pod zastavom Barbadosa. Zbog nesreće izdana mu je zabrana isplovljavanja.

Nekadašnji predsjednik SFRJ Josip Broz Tito putovao je Galebom, poznatijim kao "Brod mira", u zemlje Pokreta nesvrstanih. Izgrađen je u Italiji kao transportni brod, a onda postao ratni brod i polagač mira. Bio je školski brod Jugoslavenske ratne mornarice i Titov brod, a nakon raspada Jugoslavije i prodaje grčkom brodovlasniku koji je bankrotirao, brod je svoje utočište pronašao u Rijeci gdje postaje prvi hrvatski brod-muzej.